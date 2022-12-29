Что значит для Назарбаева и его клана отмена статуса елбасы? - РБК

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - В парламент Казахстана внесен законопроект, упраздняющий принадлежащий Нурсултану Назарбаеву статус елбасы и все его привилегии. Это очередная мера по сокращению его влияния в стране, которое по-прежнему велико, пишет РБК.

Чем закон об экс-президентах отличается от закона о елбасы

28 декабря в парламент Казахстана был внесен законопроект, который отменяет действие конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятого в 2000 году и закрепляющего за первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым (тогда он находился у власти 11 лет) статус елбасы, то есть лидера нации в переводе с казахского. В 13 статьях документа фиксируются привилегии, которые останутся у Назарбаева после ухода с поста президента.

В частности, первый президент «в силу его исторической миссии» обладает неприкосновенностью: его нельзя задержать, арестовать, содержать под стражей, подвергать обыскам, допросам и личным досмотрам; он освобожден от ответственности за действия как в период президентства, так и после него; неприкосновенно все имущество, которое принадлежит президенту и его семье, ее членам гарантируются банковская тайна и неприкосновенность их счетов. Елбасы гарантируется ежемесячная пенсия в размере 80% оклада действующего президента; за счет бюджета ему предоставляются канцелярия, спецсвязь, охрана, квартира, дача и транспорт, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

«Миссия пробуждения национального духа и возрождения нашей государственности легла на плечи одного из титанов современной глобальной политики — Нурсултана Назарбаева, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков, — поясняется причина этих привилегий на сайте первого президента республики. — Именно ему на заре независимости наш народ доверил проектирование и строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора».

Однако второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который вступил в должность в 2019 году и сейчас находится у власти второй срок, решил перейти «к новой государственной модели», в том числе изменить Конституцию. Референдум о поправках к Основному закону, которые, пояснил Токаев, «призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», прошел 5 июня 2022 года. По подсчетам ЦИК Казахстана, за поправки высказались 77,18% голосовавших. В результате из ст. 46 Конституции был изъят пункт 4, согласно которому статус и полномочия первого президента определяют Конституция и соответствующий конституционный закон.

Как пояснил 28 декабря журналистам депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) от правящей партии «Аманат» Айдос Сарым, после отмены закона полномочия и права Нурсултана Назарбаева и его семьи будут регулировать пункты Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан», которые касаются прав бывших глав государств. Им посвящены три статьи главы VI, гарантирующие такую же пенсию, как в законе о елбасы, жилье, охрану, транспорт и медобслуживание, но ничего не говорящие про неприкосновенность имущества, канцелярию и пенсии для членов семьи. Ответственность за «действия, связанные с исполнением полномочий» в период президентства, согласно этому закону, экс-глава государства не несет, если речь не идет о государственной измене. Но елбасы также не нес ответственности за действия, связанные с реализацией статуса первого президента Казахстана после отставки.

Как пояснил журналистам спикер мажилиса Ерлан Кошанов, «закон [о первом президенте] будет полностью поставлен на утрату» в январе 2023 года, — вопрос будут рассматривать на совместном заседании обеих палат парламента (конституционные законы обсуждают так).

Что это значит для внутренней политики Казахстана

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что ситуация для Нурсултана Назарбаева стала резко ухудшаться в начале 2022 года, когда из-за повышения цен на сжиженный газ в Казахстане вспыхнули протесты, вскоре переросшие в массовые беспорядки. С привлечением сил ОДКБ ситуацию удалось урегулировать, однако клан Назарбаева стал стремительно утрачивать влияние: сначала первый президент перестал возглавлять Совет безопасности, затем покинул пост лидера партии «Нур Отан», которую основал в 1999 году (в 2022-м ее переименовали в «Аманат»); члены его семьи начали уходить из публичного поля и с государственных должностей.

Некоторые родственники Назарбаева подверглись уголовному преследованию — в сентябре суд Астаны приговорил его племянника Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам за злоупотребление должностными полномочиями и хищение средств у двух компаний.

Референдум о поправках и последовавшие за ним досрочные президентские выборы в ноябре 2022 года, на которых победил Токаев, стали следствием январских событий. Обсуждение закона о елбасы в парламенте — легитимизация решений июньского референдума.

«То, что это происходит спустя полгода после голосования, можно расценить как некоторую игру, — отметил в беседе с РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Одно дело убрать пункт из конституции, другое — окончательно закрепить это решение в парламенте. Думаю, здесь продолжается подспудное противостояние между группами Токаева и Назарбаева. Токаев как действующий руководитель, воспользовавшись ситуацией в январе, перехватил все ключевые рычаги власти и под предлогом того, что часть команды Назарбаева была причастна к беспорядкам (по крайней мере, такая версия присутствует в информационном пространстве), начал кампанию против его клана».

По оценке эксперта, возможности вернуться в большую политику у Нурсултана Назарбаева сейчас нет и потому его задача сводится к тому, чтобы максимально обеспечить интересы своего клана. «По сравнению с тем, что было до января 2022 года, Назарбаев уже не лидирующий игрок, — отмечает Притчин. — И все же на политическом и экономическом поле Казахстана он слишком крупная фигура, чтобы Токаев и его команда не принимали его во внимание».

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что отмена статуса елбасы имеет в большей степени психологическое и историческое значение. «Сделан еще один шаг на пути к десакрализации фигуры Назарбаева, — отметил он в беседе с РБК. — Назарбаев попытается остаться одним из символов независимого Казахстанского государства. Думаю, так оно и будет: его будут почитать как одного из основателей современного Казахстана. Однако того культа личности, какой мы наблюдаем, например, вокруг фигур Мао Цзэдуна в Китае и Ким Ир Сена в КНДР, у Назарбаева не будет».

Что до противостояния с Токаевым, то нельзя исключать, что постепенная отмена привилегий — это шаги на пути к судебному процессу по январским беспорядкам. «Потому что назвать преступником лидера, обладающего регалиями, нельзя. Сначала надо его этих регалий лишить», — резюмировал Дубнов.

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