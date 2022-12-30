Цена «Бриллиантовых» билетов на церемонию отставки 69-го йокодзуны Хакухо Даваажаргал достигла $38 тыс.

Хакухо Сё или Мөнхбатын Даваажаргал

CentralAsia (MNG) - 28 января 2023 года на арене Ryogoku Kokugikan в Токио состоятся церемония выхода в отставку 69-го йокодзуны Хакухо Мөнхбатын Даваажаргал. На церемонии его отставки будет продано всего шесть Бриллиантовых билетов стоимостью 5 миллионов иен (129 миллионов тугриков ($38 тыс)).Те, кто купил билет, смогут подстричь волосы великого чемпиона.

Хакухо Сё или Мөнхбатын Даваажаргал — обладатель главного рекорда профессионального сумо. Белый феникс выиграл сорок пять турниров.

Сын серебряного призера Олимпиады в Мехико по вольной борьбе и многократного чемпиона Монголии по национальной борьбе бөх — четвертый иностранец и второй представитель Монголии, получивший высшее иерархическое звание йокодзуна.

Когда Хакухо начал карьеру рикиси, его вес едва превышал 60 килограммов.

Мөнхбатын Даваажаргал родился 11 марта 1985 года в Улан-Баторе в семье знаменитого борца, имя которого знает каждый монгол.

Жигжидын Мөнхбат 6 раз выигрывал проводящийся в середине июля Большой турнир по национальной борьбе и носил титул, сопоставимый со званием йокодзуна. А в 1968-м году отец будущего рикиси принес своей стране серебряную медаль Олимпиады в Мехико в соревнованиях по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 78 килограммов Мөнхбат уступил представлявшему СССР Борису Гуревичу.

Даваажаргал — пятый ребенок в семье. У него есть старший брат и 3 старшие сестры.

В детстве он не испытывал тяги к борьбе. Его привлекали игровые виды спорта, особенно баскетбол. В 15 лет мальчик пробегал стометровку за 11,3 секунды.

Жизнь Даваажаргала изменил Кёкусюдзан. Летом 2000-го года пионер монгольского сумо вернулся на родину, чтобы пригласить за океан талантливую молодежь. В число рекрутированных попал и Мөнхбатын Даваажаргал. Правда, физические данные весившего чуть больше 60 килограммов 170-сантиметрового подростка вызвали у Сю горькую усмешку, но богатырь не смог отказать лично попросившему за сына призеру Олимпийских игр.

Молодая монгольская поросль пришлась по душе тренерам-наставникам, и все пришельцы были разобраны по школам. Все кроме одного. Не приглянувшийся оякатам Даваажаргал взял обратный билет.

Вечером накануне отлета незадачливого соотечественника Кёкусюдзан ужинал в обществе ояката Оосима. Воспользовавшись благодушным настроением тренера-наставника, Сю предпринял последнюю попытку пристроить потомственного борца. По просьбе своего ученика Оосима набрал номер телефона ояката Миягино и сообщил, что готов свести его с сыном великого монгольского богатыря.

Примчавшись на встречу с "будущей звездой", ояката Миягино изменился в лице, но от слова, данного коллеге, не отказался. Самолет улетел в Улан-Батор без Даваажаргала.

В марте 2001-го года подросший и немного окрепший физически юный монгол ступил на профессиональное дохё под именем Хакухо (Белый феникс). Дебютный турнир в начальной категории дзёнокути вышел для 68-килограммового сумотори не слишком удачным (3 победы и 4 поражения).

Но первые трудности не испугали Хакухо. Юноша начал расти как на дрожжах. Менее чем за 2 года Белый феникс поднимается в третий дивизион, где проводит 5 басё.

Любопытно, что на пути в сэкитори Хакухо встречается с россиянами Авророй, Рохо и Хакурозаном и проигрывает каждому из них.

В январе 2004-го года Белый феникс получает право выступать в элитной категории дзюрё.

Одержав в марте победу во втором дивизионе, прибавивший за год в весе 30 килограммов, а в росте 5 сантиметров 19-летний богатырь получает право выступать в числе 42 сильнейших рикиси. Хакухо стал 14-м иностранцем и 5-м представителем Монголии, пробившимся в высшую лигу профессионального сумо.

В мае 2004-го года Хакухо дебютировал в макуути, одержав 12 побед!

В январе 2005-го года юный рикиси дебютировал в звании комусуби, в марте поднялся на позицию сэкивакэ.

Одержав на трех турнирах подряд 35 побед в 45 поединках, 29 марта 2006-го года Хакухо получил звание озэки.

В мае 2006-го года Белый феникс впервые завоевал Кубок Императора.

В мае 2007-го года Хакухо получил высшее звание йокодзуна.

В 2009-м году Белый феникс установил рекорд по количеству побед за один год: 86! В 2010-м году он повторил это достижение.

В январе 2015-го года Хакухо превзошел рекорд легендарного Тайхо, добившись юсё (выиграв басё) в 33-й раз.

Сильной стороной Мөнхбатына Даваажаргала считается борьба при захвате пояса-маваси соперника поверх правой руки.

Жена Белого феникса - японка Саёко. У Хакухо растут три дочери и сын.

В 2019-м году Хакухо отказался от монгольского гражданства и стал подданным Императора Японии.

Рост богатыря 192 см. Боевой вес 155 кг.

В сентябре 2021-го года Хакухо завершил карьеру рикиси.

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