экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти Пеле
Пеле
Пеле
Предыстория: Умер Пеле

CentralAsia (CA) -  Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью футболиста Пеле, он начнется 29 декабря и завершится 31 числа. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая с даты публикации настоящего Указа, в знак скорби по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — говорится в указе. Указ подписан действующим президентом Жаиром Болсонару.

Легендарный бразильский футболист и трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря на 82 году жизни. О его смерти сообщили дочь Кели Насименту и его агент Джо Фрага.

В конце ноября футболист был госпитализирован для лечения респираторной инфекции и коррекции лечения рака. 22 декабря врачи сообщили, что ему стало хуже.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com