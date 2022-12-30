Советник Зеленского заявил о серьезных потерях Украины в районах Бахмута и Соледара

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Бахмута и Соледара. Оба этих города находятся в Донецкой народной республике.

«Направления главного удара — это восточные районы Бахмута, чуть южнее Соледара, и сам Соледар. Мы несем серьезные потери»,— рассказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.

По его словам, российских военных поддерживают танки, авиация и артиллерия.

При этом Арестович утверждает, что потери российских войск еще выше.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре сообщал о тяжелых боях под Бахмутом и Соледаром. По его словам, это ключевые горячие точки в Донбассе. О потерях ВСУ под Артемовском в конце ноября также писала The New York Times, ссылаясь на врачей и очевидцев.