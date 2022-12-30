Ниагарский водопад частично замерз из-за самой мощной за 50 лет снежной бури в США. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Из-за сильных морозов, установившихся в некоторых районах США и Канады в последние дни, частично замерз Ниагарский водопад - один из самых больших в мире, пишет «Би-би-си».

Полностью этот водопад не замерзает никогда из-за огромного количества воды: по данным государственного парка Niagara Falls, каждую секунду он пропускает 3 160 тонн.

«Ледяное пространство образовалось, когда низкие температуры и сильная метель пришли в Буффало, штат Нью-Йорк, примерно в 25 милях к югу от Ниагарского водопада», — говорится в публикации. Отмечается, что в Нью-Йорке от самой мощной за последние 50 лет снежной бури погибли 34 человека.

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Многие из умерших от морозов жили в городе Буффало, который находится недалеко от Ниагарского водопада. В этом населенном пункте выпало более 1,2 метров снега, что вызвало хаос на дорогах и отключение электричества.

Ожидается, что в ближайшие дни температура в США и Канаде начнет расти.

Ниагарский водопад замерз лишь частично, вода все еще обрушивалась с большой высоты, однако некоторые фрагменты были покрыты льдом.