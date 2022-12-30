Пеле похоронят на крупнейшем в мире вертикальном кладбище, которое построил его друг

CentralAsia (CA) - Прощание с футболистом Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января, сообщил футбольный клуб «Сантос». Спортсмен умер вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Врачи назвали причиной отказ органов на фоне рака толстой кишки, которым он болел с 2021 года.

Из больницы, где умер Пеле, его тело 2 января будет доставлено на стадион «Вила Белмиро». Прощание с трехкратным чемпионом мира начнется в 10 утра по местному времени и продлится до 10 часов утра 3 января.

После по улицам Сантуса пройдет процессия, которая направится к кладбищу, где футболист будет похоронен.

По данным портала G1, Пеле похоронят в бразильском городе Сантос в штате Сан-Паулу на вертикальном кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Оно вошло в книгу рекордов Гиннеса, в здании кладбища 32 этажа. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. Футболист сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья.

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсвечена цветами бразильского флага в память о Пеле, сообщает портал G1.

«Статуя Христа-Искупителя приобрела новые цвета в четверг в память о Пеле... Она будет подсвечиваться цветами флага Бразилии», - пишет портал.

В Бразилии объявлен трехдневный национальный траур.