Шесть вещей, которые вам нужно знать о The Hu, — Classic Rock

CentralAsia (MNG) - Официальные культурные послы Монголии The Hu имеют таинственный вдохновитель, черпают вдохновение из своих собственных инструментов и имеют глубокую духовную связь с лошадьми.

Ночной успех The Hu был в процессе становления долгое время. Семена самого успешного экспорта Монголии с тех пор, как Чингисхан объединил кочевые племена и отправился покорять Европу и Азию в 13 веке, были посажены десять лет назад, когда продюсер группы Дашка начал музыкальный проект, чтобы отдать дань уважения своему отцу.

Такая связь с историей глубоко прослеживается в музыке The Hu, и Rumble Of Thunder, второй альбом изобретателей «хунну-рока», находит устрашающую четверку, рассказывающую истории, общающуюся с природой и предлагающую довольно хорошее руководство о том, как мы можем все живем немного лучше.

«Есть сообщения, которые мы пытаемся донести», — говорит фронтмен Гала. «И хотя мы поем на другом языке, кажется, все понимают, что мы пытаемся сказать».

Classic Rock разговаривал с Галой на гастролях в Огайо, где The Hu находятся в середине продолжительного тура по США с Megadeth и Five Finger Death Punch. И хотя некоторые фанаты знакомы с группой благодаря успеху их клипов, других нужно немного убедить.

«Иногда эти фанаты пугаются нашего шоу, — говорит Гала. «Но после одной-двух песен они привыкают и ведут себя так, как будто знают нас очень давно. В конце представления они будут петь и хлопать нам».

Таинственный Дашка — их вдохновитель

Продюсер группы — сам певец — начал с единственной песни для своего отца и постепенно собирал группу, чтобы отразить свое видение хунну-рока, привлекая опытных музыкантов, которые, как он знал, идеально подходят для The Hu. Гала работал с национальным оркестром, Энкуш был в другой группе, Тэмка был аранжировщиком, а Жаяа преподавал духовые инструменты студентам колледжа.

«Это превратилось в то, что мы имеем сегодня, когда мечты Дашки о жанре хунну-рока были воплощены, а The Hu был выбран для его представления», — говорит Гала. «Дашка за кадром всего».

Их вдохновляют собственные инструменты

Гала играет на морин хууре, также известной как скрипка с конской головой, но он не похож на другие морин хууры. Он был настроен, чтобы сделать его более реальным, более ярким и более вдохновляющим.

«Обычно голова лошади обращена к зрителям, — объясняет Гала. «Но Дашка спросил: «Почему она не может смотреть в лицо певцу? Почему лошадь не может проявлять эмоции?» Итак, если вы внимательно посмотрите на наши инструменты, вы увидите, что лошадь на самом деле ржет, показывая зубы. Это действительно реалистично и обращено к исполнителю, показывая эмоции самого исполнителя».

Лошади важны

Это избитое клише, что монголы могут ездить верхом раньше, чем ходить, но это недалеко от истины. Вы даже найдете лошадей и других животных в ритмах и инструментах The Hu.

«Каждый монгол, независимо от его возраста, даже малыш, будет ездить без страха и заботы», — говорит Гала. «Это в нашей ДНК. Мы умеем ездить верхом без обучения, мы искренне уважаем лошадей, и у нас с ними большая духовная связь».

Видеоклипы The Hu — великолепная широкоэкранная реклама эпической природы волнующей музыки группы и ландшафта Монголии. Теперь группа официально назначена послом культуры в стране.

«YouTube, социальные сети и глобализация современного общества помогли нам донести информацию, которую мы пытаемся донести до всего мира, — говорит Гала, — заботиться об окружающей среде, быть дружелюбным, осознавать себя, иметь внутреннюю силу, вдохновляться на то, чтобы стать лучше и стать лучшей версией себя».

То, что The Hu сделает дальше, может стать сюрпризом

Альбом номер три скоро выйдет, говорит нам Гала, и, работая с такими артистами, как Лиззи Хейл и Джейкоби Шэддикс, есть много возможностей для большего количества подобных вещей. Или другие вещи.

«Самое замечательное в жанре хунну-рок — это то, что мы можем работать с кем угодно», — говорит Гала. «Рок, поп, хип-хоп, R&B, что угодно».

автор: Фрейзер Леури

перевод: Татар С.Майдар

источник: Classic Rock

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