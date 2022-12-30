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В Белоруссии допустили введение запрета на пропаганду ЛГБТ

CentralAsia (CA) -  Председатель Совета республики парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что в стране могут ввести закон о запрете пропаганды ЛГБТ. По ее словам, необходимо предотвратить распространение ЛГБТ-пропаганды, поскольку в Белоруссии есть семейные ценности и традиции.

«Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Государственной думе приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам. И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать»,— сказала Кочанова в ходе заседания Совета старейшин.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды 5 декабря. За нарушение предусмотрен штраф до 800 тыс. руб. для физлиц и должностных лиц, до 10 млн руб. для юрлиц. Прежде запрет действовал только в отношении пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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