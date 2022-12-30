Мусульманам России объяснили, какие акции для них под запретом

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CentralAsia (CA) - Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) объяснил мусульманам, по каким ценным бумагам им нельзя заключать сделки. Фетва (богословское заключение) о дозволенности верующим покупать и продавать акции различных компаний была принята на очередном заседании ДУМа, рассказал «РИА Новостям» замглавы духовного органа Ильдар Аляутдинов.

По словам Аляутдинова, смысл фетвы заключается в том, что на фондовом рынке есть три вида компаний. Деятельность первых компаний соответствует шариату (исламскому праву), и торговать такими акциями верующие имеют право. Деятельность компаний из второй группы полностью запрещена — к этой группе относится азартный, игорный, алкогольный бизнес, а также бизнес, например, связанный со свининой.

Аляутдинов отметил, что третья группа — это «смешанные» компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к займам у традиционных банков. Агентство ТАСС позднее уточнило, что решение по таким эмитентам принимается в зависимости от того, какой процент их деятельности недопустим с точки зрения ислама. Если он не превышает 30%, то акциями этих компаний можно торговать.

После доработки фетва будет опубликована на сайте Совета улемов Духовного управления мусульман России.

В прошлом году Московская биржа совместно со СберБанком запустила для представителей ислама расчет «Индекса исламских инвестиций» и «Индекса исламских инвестиций полной доходности». В состав первого индикатора входят ценные бумаги, прошедшие процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики, коэффициент ликвидности которых не менее 15%, а доля акций в свободном обращении не менее 5%. В состав индикатора полной доходности также включены бумаги компаний, учитывающих требования шариата в части обращения с дивидендами.