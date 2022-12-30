В Украине сообщили о повреждении 10 объектов инфраструктуры при обстреле 29 декабря

- Азия и мир, политика
- 12:06, 30 декабря 2022
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|Предыстория: В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов
CentralAsia (CA) - Десять объектов критической инфраструктуры в десяти украинских областях получили повреждения в результате ракетных обстрелов утром 29 декабря, сообщил пресс-секретарь украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий, передает «Страна.ua».
«Что касается массированных ракетных ударов по Украине, то им подверглись 10 областей, повреждены 28 объектов. Из них 18 - это частные жилые дома, остальные - объекты критической инфраструктуры», - сказал он.
Ранним утром 29 декабря в Киеве и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу. После этого в крупных городах Украины, среди которых Киев, Харьков и Львов, прогремели взрывы. Власти ряда областей, включая Одесскую и Львовскую, сообщили об отключении света.
29 декабря российское военное ведомство опубликовало в своем телеграм-канале картинку с надписью «Калибры не закончатся никогда». Тем не менее в последней сводке министерства о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре ничего не сказано.