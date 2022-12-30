Китайский порт Ганцмод прекратил прием ПЦР-тестов при пересечении границы

CentralAsia (MNG) - Национальный комитет по восстановлению портов Монголии сообщил, что с сегодняшнего дня, 30 декабря, власти китайского порта Ганцмод официально прекратят проводить ПЦР-тесты при пересечении границы. Об этом сообщает интернет портал Gogo.mn.

С начала пандемии ПЦР-тесты в этом порту часто брали у монгольских водителей углевозов, что создавало большие трудности для экспорта монгольского угля.

Поскольку между Монголией и Китаем имеется 12 автомобильных пограничных портов, порт Ганцмод-Гашуунсухайт считается основным портом для экспорта монгольского угля.

В связи с отменой Китаем политики абсолютной нетерпимости к Covid-19 и возобновлением работы экономики портовые власти ослабили некоторые меры по борьбе с пандемией, что положительно скажется на увеличении отгрузок угля в будущем.

По итогам 11 месяцев текущего года около 60% всего экспорта осуществлялось из автомобильных портов через Ганцмод-Гашуунсухайт, а всего за этот период было перевезено 15,5 млн тонн сырья на 21,8 тыс. транспортных средств. Это на 120 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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