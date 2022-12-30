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Умерла модельер Вивьен Вествуд, придумавшая стиль панк в одежде
Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд

CentralAsia (CA) -  Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, говорится в заявлении ее модного дома Westwood. Там уточнили, что Вествуд «мирно скончалась в окружении своей семьи» в Лондоне. Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде.

Вествуд родилась в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии, окончила обычную среднюю школу и в 1958 году вместе с семьей переехала в Лондон, где поступила в школу художников «Харроу». Затем она училась в школе художественного искусства «Трент парк».

Дальше были замужество, рождение сына и работа учителем.

Ее жизнь изменилась после знакомства с модельером и андеграундным музыкантом Малькольмом Маклареном, с которым Вивьен затем жила гражданским браком. В 1967 году у пары родился сын Джозеф (в 1994 году он основал бренд нижнего белья Agent Provocateur).

В 1970 году Вивьен начала заниматься дизайном одежду. В 1971 году вместе с Маклареном она открыла собственный магазин неформальной байкерской и панковской одежды Let It Rock. В этот же период Макларен стал менеджером и идейным вдохновителем панк-группы Sex Pistols. Вместе с ним Вивьен разработала стиль одежды для музыкантов группы.

В 1981 году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood. В 1990-х она стала второй женщиной-модельером Британии после Мэри Куант, представившей свои коллекции в столице моды - Париже.

На сегодняшний день по всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood. В 2018 году в прокат вышел документальный байопик о британском дизайнере.

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