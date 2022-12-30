В Узбекистане приостановили продажу всех лекарств индийской компании Marion Biotech после смерти детей в стране

- Узбекистан, происшествия
- 14:18, 30 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли РУз Кизлархон Бегматова.
«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.
По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты:
Цинепар кид лайт (суспензия);
Цинепар ибу кид (суспензия);
Цинепар актив гель;
Фракджоин (капсулы);
Ферофорт (сироп, капсулы);
Травамакс (травяные гранулы, сироп);
Траванайт;
Нолгрипп (гранулы, таблетки, сироп);
Кюразит (суспензия, капсулы);
Белдомакс (таблетки, суспензия);
Амбронол (таблетки, сироп);
Теграмон СУЛ;
Анасеп (гель для дёсен);
Бревефлора;
Леворекс (таблетки);
Инфекон;
Кураракс;
Кураракс Орни;
Кюразит;
Кюрамакс;
Леворекс;
Найтфорс (Вовагра).
Ранее в Минздраве Узбекистана заявили, что в изученной партии сиропа «Док-1 Макс» обнаружен этиленгликоль – токсичное вещество, которое может вызвать «серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность».
В Узбекистане к настоящему времени зарегистрировано 19 смертей, причиной которых указан препарат «Док-1 Макс». Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. Употребление препарата в стране запретили, таблетки и сиропы «Док-1 Макс» сняли с продажи. По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы.