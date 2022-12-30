В Узбекистане приостановили продажу всех лекарств индийской компании Marion Biotech после смерти детей в стране

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CentralAsia (UZ) - С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли РУз Кизлархон Бегматова.

«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.

По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты:

Цинепар кид лайт (суспензия);

Цинепар ибу кид (суспензия);

Цинепар актив гель;

Фракджоин (капсулы);

Ферофорт (сироп, капсулы);

Травамакс (травяные гранулы, сироп);

Траванайт;

Нолгрипп (гранулы, таблетки, сироп);

Кюразит (суспензия, капсулы);

Белдомакс (таблетки, суспензия);

Амбронол (таблетки, сироп);

Теграмон СУЛ;

Анасеп (гель для дёсен);

Бревефлора;

Леворекс (таблетки);

Инфекон;

Кураракс;

Кураракс Орни;

Кюразит;

Кюрамакс;

Леворекс;

Найтфорс (Вовагра).

Ранее в Минздраве Узбекистана заявили, что в изученной партии сиропа «Док-1 Макс» обнаружен этиленгликоль – токсичное вещество, которое может вызвать «серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность».

В Узбекистане к настоящему времени зарегистрировано 19 смертей, причиной которых указан препарат «Док-1 Макс». Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. Употребление препарата в стране запретили, таблетки и сиропы «Док-1 Макс» сняли с продажи. По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы.