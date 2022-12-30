Минобороны Белоруссии считает провокацию Украины одной из версий падения ракеты

CentralAsia (CA) - Начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев заявил, что в качестве одной из причин падения обломков ракеты на территорию страны Минобороны рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины. Однако в оборонном ведомстве не исключают, что инцидент мог произойти в результате неисправности ракеты.

«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины»,— сказал Казанцев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Вчера, 29 декабря, приблизительно в 10:00 неподалеку от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, расположенной в 15 км от украинской границы, упала ракета. По предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Белоруссия стала третьей страной, которая не участвует напрямую в боевых действиях на Украине, куда залетела ракета. Ранее подобные инциденты случились в Польше и Молдавии.