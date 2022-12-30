Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти в Узбекистан

CentralAsia (KZ) - Компания «КазТрансОйл» утвердила новый тариф на транзит российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан.

По данным пресс-службы компании, приказом генерального директора АО «КазТрансОйл» от 27 декабря утвержден тариф на услугу АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Казахстана в Узбекистан в размере 27,9 долларов США за 1 тонну без НДС.

Вышеуказанный тарифы вводится в действие с 1 февраля 2023 года.

Как передает издание Kursiv, действующий тариф составляет 25,12 долларов за 1 тонну без НДС.

Тариф включает в стоимость перекачки нефти по маршруту граница Российской Федерации с Республикой Казахстан – нефтеналивной пункт «Шагыр» – 24,28 долларов за 1 тонну без НДС и тариф на налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте «Шагыр» – 0,84 долларов за 1 тонну без НДС.

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