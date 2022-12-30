Появление нового чат-бота оборачивается серьезной угрозой для Google

CentralAsia (CA) - В новых чат-ботах, таких как ChatGPT, используется искусственный интеллект, который может полностью преобразить или даже заменить собой традиционные поисковые системы, пишет The New York Times.

Появление подобных технологий приближает эпоху радикальных перемен, которые поставят крест на бизнесе Кремниевой долины.

За последние три десятилетия всего несколько продуктов, таких как браузер Netscape, поисковая система Google и iPhone от Apple, совершили настоящий переворот в технологической индустрии и сделали все то, что существовало до их появления, похожим на неуклюжих динозавров.

Три недели назад экспериментальный чат-бот ChatGPT громко заявил о своих претензиях на то, чтобы стать следующим крупным прорывом в своей отрасли. Этот чат-бот способен выдавать нужную информацию в четких, простых предложениях, вместо того чтобы предлагать длинный список ссылок. Он способен объяснять различные понятия так, чтобы люди легко его понимали. Он даже может самостоятельно генерировать идеи с нуля, включая бизнес-стратегии, варианты подарков на Рождество, темы для блогов и планы на отпуск.

Хотя чат-бот ChatGPT все еще нуждается в усовершенствовании, его выход заставил руководство компании Google объявить "красный код" – это равносильно срабатыванию пожарной сигнализации. Некоторые опасаются, что компания, возможно, уже приближается к моменту, которого боятся крупнейшие компании Кремниевой долины, – к наступлению эпохи радикальных технологических перемен, которые поставят крест на этом бизнесе.

На протяжении более 20 лет поисковая система Google служила главными воротами в интернет.Но, поскольку новые технологии чат-ботов способны полностью преобразить или даже заменить собой традиционные поисковые системы, Google может впервые столкнуться с серьезной угрозой для своего основного поискового бизнеса. Один из руководителей Google считает, что текущий момент может стать решающим для будущего всей компании.

Чат-бот ChatGPT был выпущен довольно энергичной научно-исследовательской лабораторией под названием OpenAI, и Google вошел в список тех компаний, лабораторий и исследовательских центров, которые помогали разрабатывать эту технологию. Однако, по мнению экспертов, у технологического гиганта могут возникнуть серьезные трудности в процессе соперничества с более новыми и менее крупными компаниями, разрабатывающими подобных чат-ботов, потому что эта технология способна навредить его бизнесу самыми разными способами.

Компания Google потратила несколько лет на создание чат-ботов, и, подобно другим крупным технологическим компаниям, она энергично занималась разработкой технологий искусственного интеллекта. Google уже удалось создать чат-бота, который мог бы посоперничать с ChatGPT. На самом деле технология, лежащая в основе продукта компании OpenAI, была разработана специалистами Google.

Чат-бот компании Googleпод названием LaMDA (расшифровывается как LanguageModel for Dialogue Applications, то есть языковая модель для диалоговых приложений) привлек к себе всеобщее внимание летом, когда инженер по программному обеспечению Блейк Лемойн (Blake Lemoine) объявил журналистам, что перед ними по-настоящему "свободно мыслящее разумное существо". Разумеется, это неправда, однако LaMDAпродемонстрировал, насколько далеко вперед технологии шагнули за последние несколько месяцев.

Возможно, Google не торопится запускать своего чат-бота в массовое использование в качестве замены онлайн-поисковикам, потому что тот не подходит для доставки цифровой рекламы, на которую в прошлом году пришлось более 80% прибыли компании.

«Ни одна компания не является непобедимой, они все уязвимы. Компаниям, которые стали чрезвычайно успешными в каком-то одном определяющим рынок продукте, тяжело конкурировать во втором акте с кем-то совершенно иным», – сказала процессор Вашингтонского университета, специализирующаяся на истории Кремниевой долины, Маргарет О’Мара.

Поскольку эти новые чат-боты обретают свои навыки, анализируя огромные объемы данных, размещенных в интернете, они порой смешивают факты и вымысел. Они выдают информацию, которая может оказаться предвзятой в отношении женщин и цветных. Они могут генерировать агрессивные формулировки, в том числе ксенофобские высказывания.

Все это может настроить людей против Google и нанести ущерб корпоративному бренду, который компания создавала десятилетиями. Как показал пример OpenAI, более молодые компании в большей степени готовы к риску столкнуться с жалобами ради быстрого роста.

Даже если Google усовершенствует свои чат-боты, ему придется решить решить еще одну проблему: может ли эта технология лишить компанию возможности получать огромную прибыль от поисковой рекламы? Если чат-бот отвечает на запросы короткими предложениями, у людей будет меньше причин кликать на рекламные ссылки.

«У Google есть очевидная проблема с бизнес-моделью. Если Google будет выдавать вам идеальные ответы на каждый запрос, вы не станете кликать на рекламные баннеры», – говорит Амр Авадаллах, который работал в Yahoo и Google, а сейчас руководит стартапом Vectara, разрабатывающим аналогичную технологию.

Глава Google Сундар Пичаи принял участие в серии совещаний, чтобы выработать стратегию компании с области искусственного интеллекта, и он полностью изменил планы работы многочисленных групп внутри компании, чтобы отреагировать на угрозу, которую представляет ChatGPT. Сотрудникам также было поручено разработать продукты на основе ИИ, которые могут создавать различные картины и графические изображения, – подобные технологии DALL-E компании OpenAI, которой уже пользуются более трех миллионов человек.

Начиная с текущего момента и до масштабной конференции, которую Google проведет в мае, команды специалистов из различных подразделений компании должны будут помогать в разработке и выпуске новых продуктов и прототипов на основе ИИ.

По мнению экспертов отрасли, по мере развития технологий компании Google придется решить, будет ли она перестраивать свою поисковую систему и сделает ли она полноценный чат-бот лицом своего флагманского сервиса.

Google не готова делиться своей технологией, потому что, подобно ChatGPT и другим подобным системам, чат-бот компании способен генерировать ложную, токсичную и предвзятую информацию. В настоящее время LaMDA доступен только ограниченному числу людей через экспериментальное приложение AI Test Kitchen.

Как говорится в служебной записке, с которой ознакомились репортеры The New York Times, руководство Google стремится развернуть свой ИИ, при этом не нанеся вреда сообществу пользователей. В ходе недавнего совещания один менеджер Google признал, что более мелкие компании как правило испытывают гораздо меньше опасений относительно развертывания подобных инструментов, но он добавил, что Google обязательно нужно вступить в эту борьбу, потому что в противном случае отрасль двинется вперед без нее.

У других компаний аналогичная проблема. Пять лет назад Microsoft выпустила чат-бот под названием Tay, который извергал расистские, ксенофобские и другие непристойные высказывания, в связи с чем компании пришлось немедленно удалить его из интернета, куда он больше не вернулся. Совсем недавно компания Meta* удалила своего более нового чат-бота практически по тем же самым причинам.

На другом совещании руководители компании заявили, что Google намеревается выпустить технологию, которая могла бы управлять ее чат-ботом как операционная система на базе облака, и что это позволило бы использовать технологию для выполнения различных задач клиентской поддержки. Компания будет придерживаться стандартов безопасности в своих официальных продуктах, однако она также будет выпускать продукты, которые этим стандартам не соответствуют.

Она может ограничить использование этих прототипов 500 тысячами пользователей и предупредить их, что технология способна выдавать ложные или оскорбительные высказывания. С момента запуска в последний день ноября число пользователей ChatGPT, который тоже может выдавать токсичный контент, превысило отметку в миллион человек.

«Клевый демо-вариант диалоговой системы, с которой люди могут взаимодействовать в несколько подходов, и это кажется сногсшибательным? Это хороший шаг вперед, однако это не то, что действительно изменит общество, – сказал в интервью The New York Times Зубин Гахрамани, курирующий лабораторию ИИ внутри Google Brain, в ноябре, то есть еще до выхода ChatGPT. – Это не то, чем люди могут с уверенностью пользоваться на ежедневной основе».

Google уже работает над улучшением своей поисковой системы, используя ту же технологию, которая лежит в основе чат-ботов, таких как LaMDA и ChatGPT. Эта технология – «большая языковая модель» – это не просто способ, позволяющий машинам вести разговор.

Сегодня эта технология помогает поисковой системе Google выделять результаты, которые могут дать прямой ответ на заданный вами вопрос. Прежде, если вы набирали в строке поиска Google «приходится ли косметологам подолгу стоять на работе?», он не понимал, о чем вы спрашиваете. Теперь же Google правильно отвечает коротким сообщением, описывающим особенности физической нагрузки работников индустрии красоты.

Многие эксперты считают, что Google и дальше будет придерживаться этого подхода, постепенно совершенствуя свою поисковую систему, а не переделывая ее радикальным образом."Google Search довольно консервативен, – сказала Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell), которая работала над ИИ в Microsoft и Google, где она помогла создать команду Ethical A.I., а сейчас работает в исследовательской лаборатории Hugging Face. – Он пытается не испортить работающую систему".

Другие компании, в том числе Vectara и поисковая система Neeva, работают над совершенствованием поисковых технологий аналогичным образом. Но по мере того, как OpenAI и другие компании улучшают свои чат-боты, работая над устранением проблем с токсичностью и предвзятостью, они могут стать весьма жизнеспособной заменой сегодняшним поисковым системам. Кто доберется туда первым, тот может стать победителем.

«В прошлом году меня охватывала досада из-за того, что вырваться из железной хватки Google было так трудно, – сказал Шридхар Рамасвами, который ранее курировал поисковую рекламу Google, а теперь руководит Neeva. – Но в мире технологий такие моменты, как сейчас, создают возможности для более активной конкуренции».