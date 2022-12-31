Если г-н Баттулга создаст какие-либо препятствия уголовному расследованию, он будет арестован, – министр юстиции

Баттулга Халтмаа

CentralAsia (MNG) - Монголия должна сделать больше для борьбы с коррупцией после заявлений о том, что чиновники украли угля на миллиарды долларов, заявил министр юстиции страны AFP после того, как тысячи людей вышли на улицы в ярости из-за скандала.

В то время как монголы борются с растущей инфляцией, вызванной пандемией и соседней Россией войной на Украине, политический класс сталкивается с расплатой за обвинения в том, что фракция политиков и руководителей незаконно присвоила уголь.

В этом месяце тысячи протестующих выдержали отрицательные температуры в столице Монголии Улан-Баторе, чтобы потребовать их наказания и призыва к «крупной рыбе», поощряющей культуру безнаказанности.

После этих митингов министр юстиции Нямбаатар Хишгээ заявил AFP, что необходимо предпринять более серьезные шаги для борьбы с коррупцией, которая, по мнению многих монголов, лишила их страну огромной прибыли от горнодобывающего бума.

Уголь является одним из самых больших источников дохода Монголии: в октябре государственные СМИ сообщили, что страна экспортирует в среднем 1304 грузовика с ископаемым топливом в день.

Приватизация государственных активов после перехода страны к демократии в 1990-х годах была ошибкой, признал Нямбаатар, поскольку она не предотвратила огромные диспропорции в распределении богатства.

«Большинство считает, что причиной экономического спада и кризиса является коррупция», — сказал он AFP.

«Мы должны улучшить и усилить меры, которые мы принимаем для борьбы с коррупцией, что вызывает разочарование у народа Монголии».

Экс-президент в центре внимания

Нямбаатар возглавляет широкомасштабное правительственное расследование заявлений о краже угля, при этом бывший президент находится под пристальным вниманием в связи с его предполагаемой ролью.

По словам министра юстиции, экс-лидер Баттулга Халтмаа, в настоящее время находящийся в Южной Корее на лечении, является одним из ряда должностных лиц, в отношении которых ведется «уголовное расследование в связи с кражей угля».

«Если г-н Баттулга создаст какие-либо препятствия и помехи для продолжающихся уголовных расследований, то он будет арестован», — сказал Нямбаатар AFP.

«Есть ряд уголовных расследований, которым он в настоящее время подвергается».

По словам Нямбаатара, бывший президент дал «личную гарантию» того, что он вернется в Монголию.

Бизнесмен-популист и бывший чемпион по российскому боевому искусству самбо Баттулга публично не прокомментировал обвинения.

Он далеко не единственный высокопоставленный монгольский политик, связанный с коррупцией.

НПО Transparency International заявила в отчете за этот год, что взяточничество не улучшилось при этом правительстве.

Нынешний президент Хурэлсух Ухнаа пережил парламентское голосование по его увольнению, когда он был премьер-министром в 2018 году, из-за причастности к скандалу, связанному с причастностью высокопоставленных политиков к схеме хищения государственных средств.

После протестов в этом месяце правительство Монголии инициировало пакет реформ, направленных на повышение прозрачности государственных компаний и пресечение злоупотреблений властью.

Нямбаатар сообщил AFP, что его расследование изучает широкомасштабные конфликты интересов в процессе торгов и утверждает, что уголь экспортировался не по документам.

Он также расследует утверждения о том, что ископаемое топливо продавалось по ценам ниже рыночных, и заявления об уклонении от уплаты налогов транспортными компаниями.

«Фейковые новости»

Но протестующие утверждают, что реформы и массовые аресты должностных лиц государственного горнодобывающего гиганта Erdenes Tavan Tolgoi не зашли достаточно далеко, осуждая то, что они называют культурой безнаказанности среди политиков и бизнесменов.

«Правительство делает только политические заявления, обещая что-то сделать, но ничего не сделано», — заявил AFP оппозиционный политик Золжаргал Жаргалсайхан.

«Само правительство является самым большим виновным субъектом».

Нямбаатар отверг утверждения оппозиции о том, что срок давности защищает чиновников, обвиняя «фейковые новости» в социальных сетях в распространении этой идеи.

Он сказал, что утверждения о краже угля почти на 12 миллиардов долларов были преувеличением, но отказался дать альтернативную оценку.

Он также обвинил некоторых участников протестного движения в стремлении свергнуть правительство насильственными методами, указав в качестве доказательства на столкновения у здания парламента.

«Некоторые действия протестующих превысили лимит мирных демонстраций», — сказал он.

«Правительство Монголии прилагает все усилия, чтобы выполнить требования протестующих.

«Некоторые из немногих протестующих, которые продолжают свои протесты, организованы. А также их требования выходят за рамки конституции Монголии».

источник: DAILY MAIL

перевод: Татар С.Майдар

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