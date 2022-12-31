Палеонтологи изменили мировую историю в 2022 году новыми открытиями в Монголии

CentralAsia (MNG) - Ученые сделали замечательные открытия в области археологии и палеонтологии в 2022 году, которые пролили новый свет на историю, например, окаменелость динозавра-«водолаза», обнаруженная в Монголии.

Динозавры были в центре внимания с точки зрения открытия в 2022 году, поскольку в Монголии был обнаружен новый вид «хищных и ныряющих динозавров», который имеет «аэродинамическое тело», подобное современным ныряющим птицам, таким как пингвины, а также не летает.

Окаменелость является первым известным примером нелетающего и двуногого плотоядного вида динозавров, который был назван «Natovenator polydontus», что означает «много зубастых плавающих хищников».

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