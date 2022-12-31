экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Палеонтологи изменили мировую историю в 2022 году новыми открытиями в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Ученые сделали замечательные открытия в области археологии и палеонтологии в 2022 году, которые пролили новый свет на историю, например, окаменелость динозавра-«водолаза», обнаруженная в Монголии.

Динозавры были в центре внимания с точки зрения открытия в 2022 году, поскольку в Монголии был обнаружен новый вид «хищных и ныряющих динозавров», который имеет «аэродинамическое тело», подобное современным ныряющим птицам, таким как пингвины, а также не летает.

Окаменелость является первым известным примером нелетающего и двуногого плотоядного вида динозавров, который был назван «Natovenator polydontus», что означает «много зубастых плавающих хищников».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com