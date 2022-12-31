Немецкое агентство международного сотрудничества вручило «МЕТКУ ПРИЗНАНИЯ» КФР Монголии

CentralAsia (MNG) - Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) вручило Почетную грамоту PLAQUE OF RECOGNITION - («МЕТКУ ПРИЗНАНИЯ») Комиссии по финансовому регулированию (КФР) Монголии за ее неоценимую поддержку в достижении целей программы «Нормативно-правовая база по продвижению рынков страхования в интересах малоимущих в Азии».

Монголия была одной из семи стран, где была реализована вышеупомянутая программа для расширения доступа к страхованию и улучшения инклюзивной системы страхования.

КФР Монголии ранее была членом Регионального руководящего комитета и проводил диалоги между общественностью и частным сектором в Монголии. В рамках программы были определены «инклюзивное страхование» и его требования, а также проведены исследования по страховым продуктам и оценке нормативно-правовой базы. В результате возрос интерес страховых компаний к предложению инклюзивных страховых продуктов, что привело к увеличению количества страховых продуктов. В частности, КФР уделила внимание расширению каналов продаж для охвата клиентов, чей доступ к страхованию ограничен, и внедрению страховых продуктов, направленных на предотвращение потенциальных рисков, и услуг, соответствующих потребностям клиентов.

Во время заключительного мероприятия программы, состоявшегося в Маниле, Республика Филиппины, Почетная грамота была вручена КФР Монголии в знак признания его вклада в успешную реализацию программы.

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