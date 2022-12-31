Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI

CentralAsia (CA) - Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 96 лет.

Как пишет Би Би Си, бывший понтифик болел, и Святой Престол говорил, что его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста. А в минувшую среду папа Франциск на последней в этом году аудиенции в Ватикане призвал помолиться особой молитвой за папу Бенедикта, который, по его словам, был очень болен.

Йозеф Ратцингер был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он выбрал имя Бенедикт XVI и стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Бенедикт, которому в апреле уходящего года исполнилось 95 лет, ушел на покой еще в 2013 году, сославшись на преклонный возраст, и с тех пор почти не появлялся на публике.

Почти все время он проводил в своей новой резиденции - бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae ("Матерь Церкви"), расположенном прямо на территории Ватикана, где его регулярно навещал папа Франциск.

Добровольный уход действующего главы Римско-Католической церкви - событие почти беспрецедентное. До Бенедикта XVI последним понтификом, при жизни оставившим Святой престол, был Григорий XII, ушедший на покой в 1415 году.

На протяжении большей части его папства католическая церковь сталкивалась с обвинениями, судебными исками и официальными отчетами о десятилетиях жестокого обращения с детьми со стороны священников.