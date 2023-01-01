Путин впервые на Новый год обратился к россиянам, стоя рядом с военными, а не на фоне Кремля. Видео

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Уходящий год стал годом "трудных, необходимых решений, важнейших шагов" к обретению Россией полной независимости, а в настоящее время она борется за свое будущее, сказал президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.

Глава государства обратился к жителям страны не на фоне Кремля, а стоя рядом с военными.

Как пояснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, обращение было записано в штабе Южного военного округа, куда Путин прибыл утром.

ТАСС собрал основные тезисы самого продолжительного - девятиминутного - новогоднего обращения президента.

Об итогах года

"Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества".

"Поистине поворотные, судьбоносные события" 2022 года стали рубежом, который закладывает основу общего будущего россиян и их истинной независимости: "За это мы сегодня и сражаемся".

"Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своем Отечеству".

Об агрессии Запада

Запад годами врал о мире, а на самом деле готовился к агрессии: "И сегодня признается в этом, уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России".

Западные элиты лицемерно заверяли в своих мирных намерениях, в том числе по урегулированию конфликта в Донбассе, но на деле "всемерно поощряли неонацистов".

В этом году Запад объявил России "настоящую санкционную войну": "Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности".

Об участниках военной операции

"Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои, им сейчас труднее всего".

Власти окажут всю необходимую помощь семьям тех участников операции, кто погиб в бою: "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию".

Путин поблагодарил военных за доблестную службу и поздравил с Новым годом "весь личный состав вооруженных сил": "Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой, миллионы людей душой и сердцем с вами. И за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь".

О борьбе за будущее

Сейчас "главное - судьба России", ее защита - "священный долг перед предками и потомками". "Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли!"

Борьба России за свои интересы и свое будущее станет "вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярному мироустройству".

Россияне должны верить, что их страна останется "великой и независимой", будет "идти только вперед, побеждать".