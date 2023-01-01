В Улан-Баторе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом.

Не выявлено ни одного случая в Улан-Баторе, 2 случая было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2136 (+0) человек.

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