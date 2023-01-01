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Новогоднюю ночь 2022-2023 в Улан-Баторе отметили грандиозным шоу. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Монголии состоялось красочное представление с участием звезд монгольского шоу-бизнеса «Серебряная ночь Улан-Батора».

Елки, украшенные деньгами, фейерверки и массовые гуляния на главной площади Улан-Батора ждали жителей и гостей степной страны.

Этот праздник пришел в Монголию в начале ХХ века через студентов, которые учились в Германии и во Франции и через русских, которые жили и работали тогда в Монголии.

фото: Ikon.mn

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