Рядом с военным аэропортом в Кабуле произошел взрыв
- Азия и мир, происшествия
- 13:32, 01 января 2023
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CentralAsia (CA) - Возле военного аэропорта в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел «Талибана Нафи Такура. Другие детали не сообщаются.
«Сегодня утром возле военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан»,— заявил Такур.
Ранее, 25 декабря в Кабуле произошел взрыв на соседней от посольства России улице. По словам представителя сил безопасности Кабула Халеда Задарана взрыв произошел возле нефтяной цистерны, погибших в результате нет.
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