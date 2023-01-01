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Рядом с военным аэропортом в Кабуле произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  Возле военного аэропорта в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел «Талибана Нафи Такура. Другие детали не сообщаются.

«Сегодня утром возле военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан»,— заявил Такур.

Ранее, 25 декабря в Кабуле произошел взрыв на соседней от посольства России улице. По словам представителя сил безопасности Кабула Халеда Задарана взрыв произошел возле нефтяной цистерны, погибших в результате нет.

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