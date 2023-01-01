КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

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CentralAsia (CA) - КНДР 31 декабря выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнхап». Позже береговая охрана Японии сообщила о запуске еще одной ракеты.

По информации береговой охраны Японии, обе ракеты уже упали. Других подробностей не приводится. Как пишет «Рёнхап», южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость полета одной из ракет.

Позже стало известно о еще одном пуске ракеты. В Минобороны Японии также сообщили, что все три ракеты пролетели около 350 км и упали за пределами особой экономической зоны Японии.

Ранее на этой неделе пять запущенных Северной Кореей дронов сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года, один из них подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи извинились за то, что не смогли сбить беспилотники.