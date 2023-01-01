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Лукашенко закрепил пожизненное право экс-президента Белоруссии входить в состав Совета республики
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются акты, касающиеся работы парламента республики. Изменения вносятся с учетом норм обновленной Конституции.

«Также предусмотрено, что членом Совета республики пожизненно с его согласия является президент Белоруссии, прекративший исполнение своих полномочий»,— говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии. Также председатель совета будет осуществлять полномочия президента в случае вакансии этой должности, говорится в нововведениях.

Всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию Белоруссии прошло 27 февраля 2022 года. Первые заявления об изменении Конституции появились в 2016 году. Серьезно этим вопросом начали заниматься после президентских выборов 2020 года. По официальным данным, большинство граждан приняло новую редакцию Конституции, в стране появился новый орган власти — Всебелорусское народное собрание.

Совет республики Национального собрания — верхняя палата парламента Белоруссии. Основная функция совета — принятие или отклонение проектов законов, принятых Палатой представителей.

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