В новогоднюю ночь в Алматы выпало до 20 сантиметров снега. Фото

CentralAsia (KZ) - За предновогодний вечер и новогоднюю ночь в Алматы выпало от 15 до 20 сантиметров снега, сообщил акимат города в воскресенье.

На очистке улиц города в настоящее время заняты около 1,3 тыс. работников коммунальных служб и более 500 единиц специальной техники.

В новогоднюю ночь улицы города обрабатывали специальной смесью.

В ближайшие три дня, по прогнозу синоптиков, снега в Алматы не ожидается. Температура в дневные часы будет около нуля, ночью – до 5-7 мороза.

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