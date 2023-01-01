В Узбекистане произошли кадровые перестановки в правительстве. Кто эти чиновники?

- Узбекистан, политика
- 14:44, 01 января 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за день назначили четырех заместителей премьер-министра и 13 новых министров.
В системе исполнительной власти произошли новые кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Назначения вице-премьеров:
1.Ачилбай Раматов назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера).
2.Джамшид Кучкаров назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра экономического развития и сокращения бедности).
3.Джамшид Ходжаев назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра инвестиций и внешней торговли).
4.Зулайхо Махкамова назначена на должность заместителя премьер-министра (сохранила пост вице-премьера, потеряла пост председателя Комитета по делам женщин и семьи).
Назначения новых министров:
1.Шерзод Кудбиев назначен на должность министра экономики и финансов (ранее возглавлял Государственный налоговый комитет).
2.Лазиз Кудратов назначен на должность министра инвестиций, промышленности и торговли (ранее был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли).
3.Бобур Исламов назначен на должность министра горного дела и геологии (ранее возглавлял Госкомгеологии).
4.Батыр Закиров назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ранее возглавлял только Министерство строительства).
5.Бехзод Мусаев назначен на должность министра по вопросам сокращения бедности и занятости населения (ранее возглавлял Минздрав).
6.Иброхим Абдурахманов назначен на должность министра высшего образования, науки и инноваций (ранее возглавлял Мининноваций).
7.Хилола Умарова назначена на пост министра дошкольного и школьного образования (ранее возглавляла Агентство президентских образовательных учреждений).
8.Азиз Абдухакимов назначен на должность министра природных ресурсов (ранее работал в должности вице-премьера, министра туризма и культурного наследия).
9.Адхам Икрамов назначен на должность министра молодежной политики и спорта (ранее возглавлял Министерство развития спорта).
10.Шерзод Шерматов назначен на должность министра цифровых технологий (остался на этой должности).
11.Озодбек Назарбеков назначен на должность министра культуры и туризма (ранее возглавлял только Министерство культуры).
12.Жорабек Мирзамахмудов назначен на должность министра энергетики (остался на этой должности, но потерял пост вице-премьера).
13.Амрилло Иноятов утвержден министром здравоохранения (ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения).