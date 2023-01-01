В Узбекистане произошли кадровые перестановки в правительстве. Кто эти чиновники?

ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за день назначили четырех заместителей премьер-министра и 13 новых министров.

В системе исполнительной власти произошли новые кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Назначения вице-премьеров:

1.Ачилбай Раматов назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера).

Ачилбай Раматов

2.Джамшид Кучкаров назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра экономического развития и сокращения бедности).

Джамшид Кучкаров

3.Джамшид Ходжаев назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра инвестиций и внешней торговли).

Жамшид Ходжаев

4.Зулайхо Махкамова назначена на должность заместителя премьер-министра (сохранила пост вице-премьера, потеряла пост председателя Комитета по делам женщин и семьи).

Зулайхо Махкамова

Назначения новых министров:

1.Шерзод Кудбиев назначен на должность министра экономики и финансов (ранее возглавлял Государственный налоговый комитет).

Шерзод Кудбиев

2.Лазиз Кудратов назначен на должность министра инвестиций, промышленности и торговли (ранее был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли).

Лазиз Кудратов

3.Бобур Исламов назначен на должность министра горного дела и геологии (ранее возглавлял Госкомгеологии).

Бобир Исламов

4.Батыр Закиров назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ранее возглавлял только Министерство строительства).

Батыр Закиров

5.Бехзод Мусаев назначен на должность министра по вопросам сокращения бедности и занятости населения (ранее возглавлял Минздрав).

Бехзод Мусаев

6.Иброхим Абдурахманов назначен на должность министра высшего образования, науки и инноваций (ранее возглавлял Мининноваций).

Ибрагим Абдурахманов

7.Хилола Умарова назначена на пост министра дошкольного и школьного образования (ранее возглавляла Агентство президентских образовательных учреждений).

Хилола Умарова

8.Азиз Абдухакимов назначен на должность министра природных ресурсов (ранее работал в должности вице-премьера, министра туризма и культурного наследия).

Азиз Абдухакимов

9.Адхам Икрамов назначен на должность министра молодежной политики и спорта (ранее возглавлял Министерство развития спорта).

Адхам Икрамов

10.Шерзод Шерматов назначен на должность министра цифровых технологий (остался на этой должности).

Шерзод Шерматов

11.Озодбек Назарбеков назначен на должность министра культуры и туризма (ранее возглавлял только Министерство культуры).

Озодбек Назарбеков

12.Жорабек Мирзамахмудов назначен на должность министра энергетики (остался на этой должности, но потерял пост вице-премьера).

Журабек Мирзамахмудов

13.Амрилло Иноятов утвержден министром здравоохранения (ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения).

Амрилло Иноятов