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В Узбекистане произошли кадровые перестановки в правительстве. Кто эти чиновники?
ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА
ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за день назначили четырех заместителей премьер-министра и 13 новых министров.

В системе исполнительной власти произошли новые кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Назначения вице-премьеров:

1.Ачилбай Раматов назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера).

Ачилбай Раматов
Ачилбай Раматов

2.Джамшид Кучкаров назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра экономического развития и сокращения бедности).

Джамшид Кучкаров
Джамшид Кучкаров

3.Джамшид Ходжаев назначен на должность заместителя премьер-министра (сохранил пост вице-премьера, потерял еще один пост – министра инвестиций и внешней торговли).

Жамшид Ходжаев
Жамшид Ходжаев

4.Зулайхо Махкамова назначена на должность заместителя премьер-министра (сохранила пост вице-премьера, потеряла пост председателя Комитета по делам женщин и семьи).

Зулайхо Махкамова
Зулайхо Махкамова

Назначения новых министров:

1.Шерзод Кудбиев назначен на должность министра экономики и финансов (ранее возглавлял Государственный налоговый комитет).

Шерзод Кудбиев
Шерзод Кудбиев

2.Лазиз Кудратов назначен на должность министра инвестиций, промышленности и торговли (ранее был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли).

Лазиз Кудратов
Лазиз Кудратов

3.Бобур Исламов назначен на должность министра горного дела и геологии (ранее возглавлял Госкомгеологии).

Бобир Исламов
Бобир Исламов

4.Батыр Закиров назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ранее возглавлял только Министерство строительства).

Батыр Закиров
Батыр Закиров

5.Бехзод Мусаев назначен на должность министра по вопросам сокращения бедности и занятости населения (ранее возглавлял Минздрав).

Бехзод Мусаев
Бехзод Мусаев

6.Иброхим Абдурахманов назначен на должность министра высшего образования, науки и инноваций (ранее возглавлял Мининноваций).

Ибрагим Абдурахманов
Ибрагим Абдурахманов

7.Хилола Умарова назначена на пост министра дошкольного и школьного образования (ранее возглавляла Агентство президентских образовательных учреждений).

Хилола Умарова
Хилола Умарова

8.Азиз Абдухакимов назначен на должность министра природных ресурсов (ранее работал в должности вице-премьера, министра туризма и культурного наследия).

Азиз Абдухакимов
Азиз Абдухакимов

9.Адхам Икрамов назначен на должность министра молодежной политики и спорта (ранее возглавлял Министерство развития спорта).

Адхам Икрамов
Адхам Икрамов

10.Шерзод Шерматов назначен на должность министра цифровых технологий (остался на этой должности).

Шерзод Шерматов
Шерзод Шерматов

11.Озодбек Назарбеков назначен на должность министра культуры и туризма (ранее возглавлял только Министерство культуры).

Озодбек Назарбеков
Озодбек Назарбеков

12.Жорабек Мирзамахмудов назначен на должность министра энергетики (остался на этой должности, но потерял пост вице-премьера).

Журабек Мирзамахмудов
Журабек Мирзамахмудов

13.Амрилло Иноятов утвержден министром здравоохранения (ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения).

Амрилло Иноятов
Амрилло Иноятов
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