В России ищут шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер», среди них трое узбекистанцев и кыргызстанец, - СМИ

CentralAsia (KG) - В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область РФ, где они могут находиться, сообщает местный портал DonDay.ru.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.

«Они могли направиться в донской регион. Жителей области просят обращать особое внимание на людей в военной форме. При этом необходимо соблюдать меры личной безопасности»,- говорится в сообщении.

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