В России ищут шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер», среди них трое узбекистанцев и кыргызстанец, - СМИ
- Кыргызстан, политика
- 20:02, 01 января 2023
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- Обновлено: 21:26, 01 января 2023
CentralAsia (KG) - В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область РФ, где они могут находиться, сообщает местный портал DonDay.ru.
Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.
«Они могли направиться в донской регион. Жителей области просят обращать особое внимание на людей в военной форме. При этом необходимо соблюдать меры личной безопасности»,- говорится в сообщении.
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