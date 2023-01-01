Мирзиёев высказался о смерти детей от индийского препарата и уволил главу Агентства по развитию фармотрасли

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев освобожден от должности. Об этом на совещании объявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-секретарь.

Мирзиёев подверг резкой критике состояние в отрасли, приведшее к смерти 19 детей от лекарственного препарата «Док-1 Макс».

«Гибель детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние дел на местах, отсутствие контроля. Сегодня я уволил главу фармацевтического агентства Кариева. Все виновные в случившемся ответят перед законом», — заявил президент.

Сардор Кариев руководил фармацевтическим агентством с 2019 года. До этого он на протяжении почти 15 лет возглавлял фармкомпанию Jurabek Laboratories.

Напомним, в сентябре-декабре текущего года в Узбекистане было зарегистрировано 19 смертей, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс» производства индийской фармкомпании Marion Biotech. Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. По данным Минздрава Узбекистана, в распространяемой в стране партии сиропа был обнаружен этиленгликоль.

По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей. Реализация всех препаратов производства Marion Biotech приостановлена.

Власти Индии начали следствие в отношении фармкомпании. Как сообщает NDTV, в ходе проверки деятельности Marion Biotech были выявлены отклонения в производстве препаратов и системе обеспечения постоянного контроля продукции в соответствии со стандартами качества.

Деятельность фармкопании приостановлена.