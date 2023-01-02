30-летие нашей программы Australia Awards станет нашей ключевой темой на 2023 год в Монголии, — посол Кэти Смит

CentralAsia (MNG) - Портал Gogo взял интервью у г-жи Кэти Смит, посла Австралии в Монголии. В июне 2022 года она была назначена послом в Монголии. Уходящий 2022 год стал особенным для обеих стран. Потому что в этом году исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений.

- В минувшем 2022 году исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Австралией и Монголией. Какие мероприятия и встречи были организованы по случаю этой годовщины?

- В 2022 году у нас был очень яркий год празднования 50-летия дипломатических отношений между Монголией и Австралией. И это, безусловно, послужило укреплению наших отношений и нашего сотрудничества, поскольку обе наши страны вышли из COVID-19. Мы провели серию праздничных мероприятий здесь, в Монголии, и в Австралии. Я хотела бы начать с того, что наши отношения в отличной форме. У нас очень прочные связи в области образования, связей между людьми, экономических отношений, а также связей в сфере безопасности.

Мы начали год с запуска программы грантов в честь годовщины Австралии и Монголии, стоимость которой составила 1 миллион австралийских долларов. Она предоставила гранты 10 монгольским организациям для проведения работ по развитию в областях, важных для обеих наших стран, включая гендерное равенство, инвалидность, инклюзивное развитие, изменение климата и расширение прав и возможностей молодежи.

Нам также очень повезло в этом году, что нас посетили представители высокого уровня в Австралии, в том числе заместитель премьер-министра Амарсайхан, который посетил нас в день, когда мы установили дипломатические отношения 15 сентября. В то время он также встречался с нашим заместителем премьер-министра и нашим министром иностранных дел. Было замечательно иметь те встречи, которые укрепляли отношения на самом высоком уровне.

Мы также приветствовали министра горнорудной промышленности и тяжелой промышленности в Австралии, и он возглавил очень большую делегацию в Канберре в Сиднее для участия в нашей Международной горнодобывающей конференции. Это был очень сильный результат. Мы также принимали начальника Генерального штаба в Австралии на конференцию руководителей сил обороны Индо-Тихоокеанского региона. Точно так же по пути в Монголию нас неоднократно посещали официальные лица Австралии, чтобы принять участие в учениях Khaan Quest, Улан-Баторском диалоге и Неделе добычи полезных ископаемых.

После перерыва в несколько лет наши политические переговоры возобновились. Это были наши переговоры с высокопоставленными официальными лицами, а также наши переговоры по оборонной политике. Это также была возможность укрепить наше сотрудничество и обменяться мнениями по стратегическим вопросам в регионе.

Больше всего в этом году я горжусь тем, что нам удалось восстановить наши связи между людьми. Теперь у нас есть 39 стипендиатов Australia Awards из Монголии, которые учатся в Австралии, и мы смогли возобновить нашу волонтерскую программу здесь, в Монголии. Мы приветствовали трех волонтеров. В рамках празднования 50-летия мы объявили о новой визе Work and Holiday Maker, которая на сегодняшний день пользуется большим успехом.

- Какие конкретно события произошли между двумя странами за последние 50 лет?

- Оглядываясь на 50 лет назад, я думаю, что и для Австралии, и для Монголии это было очень смелым и отважным решением вступить в дипломатические отношения, так как это был разгар холодной войны. И из-за этого отношения начинались медленно, но они действительно ускорились с 1990-х годов, когда Монголия начала переход к демократии. Это было также время в 1993 году, когда мы начали нашу программу стипендий Австралии, которая теперь действительно является краеугольным камнем наших отношений. Были также визиты на высоком уровне в 1990-х годах глав обоих наших штатов, нашего генерал-губернатора Билла Хейдена здесь в 1994 году. Это очень исторические и значимые визиты.

Затем я бы сказала, что еще одной важной вехой стал 2007 год, когда сюда приехал наш бывший министр иностранных дел, и мы вступили в расширенное партнерство с Монголией, и мы официально стали третьим соседом Монголии. Это также очень важные взаимные отношения. Затем были открыты наши посольства, и это дало очень сильный толчок к взаимодействию с обеих сторон. Посольство Монголии открылось в Канберре в 2008 году, а наше посольство открылось здесь в 2015 году. Наличие такого присутствия на местах помогло нам расширить и углубить наши отношения. Для меня было много вех на пути к тому, что мы имеем сегодня, чтобы стать очень искренними отношениями. У нас так много общего с Монголией: мы обе страны, ориентированные на внешний мир, мы обе демократические страны, у нас свободная рыночная экономика, мы поддерживаем права человека и международные правила и нормы.

- В следующем году исполняется 30 лет Австралийской стипендиальной программе, которая началась в 1993 году. В чем планируется работа в этот юбилей? Есть ли возможность расширить квоты монголов?

- 30-летие нашей программы Australia Awards также является очень важной вехой в наших отношениях. Мы планируем отметить это событие торжественными мероприятиями. Я рассмотрю историю программы стипендий и расскажу о некоторых историях стипендиатов, которые вернулись в Монголию и сделали здесь удивительные вещи, например, внесли свой вклад в частный сектор и государственный сектор, а также гражданское общество, а также рассказ о своем опыте в Австралии. В следующем году нашу программу Australia Awards закончат 700 человек. Удивительная группа людей, австралийские выпускники, которых мы называем «Моззи», несомненно, являются нашим самым большим преимуществом здесь, и они действительно важны для наших связей между людьми.

Я думаю, что в нашей программе Australia Awards важно то, что эти стипендиаты смогли привезти свои семьи в Австралию. Таким образом, это оказало влияние на поколения. Дети стипендиатов смогли интегрироваться в австралийскую систему образования и культуру. Они также имеют прочные связи с Австралией.

Mozzies (монгольские выпускники в Австралии) вдохновляли других монголов. Теперь тысячи монголов ежегодно едут учиться в Австралию, что укрепило наши связи в сфере образования. В будущем мы очень надеемся, что сможем снова расширить программу. В 2023 году мы также предложим несколько коротких курсов по энергетике, сельскому хозяйству и искусству.

- В Монголии работает более 60 австралийских компаний, и большинство из них работает в горнодобывающей отрасли. Возможно ли увеличить это число в будущем?

- Одной из моих ключевых задач является расширение экономических связей Австралии и Монголии. Наши торговые и инвестиционные отношения находятся в хорошей форме, и я рада, что мы вносим значительный вклад в горнодобывающий сектор с точки зрения того, что наши компании внедряют новые технологии и работают над повышением квалификации и созданием рабочих мест. Как часть нашей команды посольства, у нас есть Австралийская торговая комиссия, которая поддерживает торговлю и инвестиции и предоставляет консультации австралийским компаниям, которые заинтересованы в инвестировании здесь. Австралийская торговая палата также активно работает здесь и прилагает все усилия для поддержки деловых связей между австралийскими и монгольскими компаниями. Безусловно, в отношениях больше потенциала.

- Сколько монголов уехало с тех пор, как в июле Австралия начала выдавать новые визы Work and Holiday Maker, чтобы расширить возможности трудоустройства?

- О визе Work and Holiday Maker было объявлено в этом году во время визита государственного секретаря Министерства иностранных дел в Австралию в рамках мероприятий, посвященных нашему 50-летию. Оно стартовало 1 июля. Это взаимная виза, поэтому австралийцы также могут путешествовать сюда, а монголы могут путешествовать в Австралию, и это для людей моложе 30 лет.

С австралийской стороны я очень рада сообщить, что это было бешеный успех. 100 мест уже заняты, поэтому в этом году оно закрыто, но в следующем году оно снова откроется 1 июля. Для Австралии это действительно сильная программа. Это беспроигрышный вариант для Австралии, который также поддерживает наш сектор труда. Я также думаю, что для молодых монголов это фантастическая возможность укрепить свои навыки и заработать немного денег, а также познакомиться с нашей страной. Я думаю, что в будущем мы, безусловно, будем искать пути и говорить с правительством Монголии о том, как мы можем расширить эту программу.

- Вы путешествовали по сельской местности Монголии? Какие провинции вы посетили и что вам понравилось больше всего?

- Мне очень понравилось путешествовать по Монголии, и я считаю, что это захватывающая страна. Это потрясающе. Ландшафт, природа и дикая природа настолько красивы и уникальны. Мои основные моменты включали поездку в национальный парк Тэрэлж и. другие интересные провинции, такие как Өмнөговь и Багануур, находятся поблизости. Я думаю, что больше всего мне понравилось общаться с людьми из разных сообществ и узнавать об их жизни и их проблемах, а также слышать о том, как эти крупные экономические инвестиции в эти области способствовали их сообществам и их опасениям по поводу социальные последствия, а также экологические последствия. Один из забавных случаев, который был для меня совершенно новым, произошел, когда я была в Тэрэлже, вела машину и застряла посреди стада яков, переходящих дорогу. Я нашла их довольно нежными и красивыми существами, но кто-то сказал нам не гудеть, потому что они могут испугать и, возможно, протаранить машину. Приехав из Австралии, мы привыкли к тому, что дорогу перебегают многие существа, такие как кенгуру или вомбаты, коровы или овцы!

- Я надеюсь, что вы попробовали традиционную монгольскую еду. Какой из них вам понравился больше всего?

- Пока немного, я бы сказала, хуушуур очень известен. А на днях меня попросили попробовать выпить айраг. Для меня это был новый вкус, к которому мне придется привыкнуть. В прошлом году мне посчастливилось приехать и увидеть Наадам, который был удивительным праздником, и была захватывающая церемония открытия, и я увидела весь спектр различных мероприятий и действительно познакомился с монгольской культурой.

- Какое у вас было первое впечатление, когда вы приехали сюда, в Монголию?

- Первым впечатлением было то, как тепло меня встретили. Монголы чрезвычайно открыты и с ними очень легко общаться. Это очень яркая культура. Мы в городе, и это вполне современный город, поэтому современность соседствует с этой очень глубокой, богатой исторической культурой кочевников. Смешение этих культур продолжается и по сей день, и это действительно увлекательно.

- Судя по вашему предыдущему опыту, вы в основном работали в азиатских странах. В чем вы видите особенности азиатских стран, особенно уникальный стиль и отношение, которые вы заметили, когда приехали в Монголию?

- Я довольно много прожил в Азии на протяжении всей своей жизни. Я жила в основном в странах Юго-Восточной Азии, включая Лаос, Тимор-Лешти, Индонезию, Филиппины и Сингапур. Мне очень нравится азиатская культура, особенно потому, что люди очень теплые и дружелюбные, а культура богатая и чрезвычайно разнообразная. Разнообразие есть не только в странах, но и внутри стран. Мне очень нравится узнавать о разных культурах и испытывать их.

Что касается Монголии, то я впервые живу в очень холодной стране. Но люди очень теплые, и мне очень понравилось узнавать Монголию, узнавать много нового об истории Монголии, а также о традиционной культуре кочевников. Я вижу много параллелей и связей с австралийской культурой, особенно в том, как мы уважаем нашу природу. У нас прочные связи с нашими землями и традициями, особенно с культурой коренных народов Австралии. Мы очень гордимся нашей культурой коренных народов, которой в Австралии 60 000 лет.

- Монгольский мальчик родился в Австралии и стал 8-миллиардным гражданином мира. Монголы очень рады этому случаю. Что вы думаете об этом?

- Это была такая замечательная история. Я был так рад, что он родился в моем родном городе Канберра. Было здорово увидеть, как посол Монголии навестил его в больнице. Другая ссылка, которая у нас есть, заключается в том, что он родился в семье стипендиатов Australia Awards. Я думаю, что это такая красивая история, и я очень надеюсь, что он получит удовольствие и опыт жизни в Канберре, и что у него навсегда останутся теплые воспоминания и прочная связь с Австралией.

- Что вы делаете здесь в свободное время, особенно холодной монгольской зимой?

- Мое любимое занятие здесь - гулять по городу, даже зимой. Я думаю, что весело одеться в зимнюю одежду и прогуляться. Для меня это способ узнать и понять место и его культуру, потому что вы впитываете атмосферу и видите разных людей, то, что им нравится делать и что им нравится есть.

Я также начинаю пробовать кататься на санках и лыжах здесь со своей семьей. Я еще не очень хорошо себя чувствую, приехав из Австралии, но мне это нравится, и я надеюсь узнать немного больше. Еще я занимаюсь в свободное время тем, что учу монгольский, но это очень медленный процесс. Мне очень нравится изучать монгольский язык. Это совсем другой, трудный для нас язык, но я думаю, что важно снова попытаться понять культуру и, надеюсь, пообщаться с людьми, пока я выхожу из дома.

- Спасибо за уделенное время. С Новым Годом!

источник: Gogo

перевод: Татар С.Майдар

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