В Монголии зафиксирован только один случай коронавируса на 1 января
CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусом.
Этот случай зафиксирован только в Улан-Баторе. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2136 (+0) человек.
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