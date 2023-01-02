В Макеевке уничтожено здание ПТУ, в котором квартировались российские мобилизованные

- Кыргызстан, происшествия
- 13:06, 02 января 2023
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CentralAsia (KG) - Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило в своем телеграм-канале, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке (подконтрольно ДНР).
В результате удара, как заявляет украинская сторона, было убито около 400 человек, около 300 ранены.
Мобилизованные россияне располагались в Макеевке в здании профтехучилища №19.
По некоторым сообщениям, появившимся в соцсетях, где распространяются видео из Макеевки, удар был нанесен из РЗСО HIMARS.
Российская сторона количество жертв не подтверждает. Пророссийские власти ДНР сообщают о более чем 15 раненых в результате этого обстрела.
Российские военкоры в соцсетях подтверждают удар по здании ПТУ. «Военкоры начали подтверждать информацию о чудовищном событии в Макеевке. В новогоднюю ночь, буквально в полночь по ПТУ был нанесен массированный удар из американских РСЗО HIMARS. Были погибшие и раненые, точное их число пока неизвестно», - пишет канал Readovka.
«После ударов по крупным складам боеприпасов и ГСМ, склады начали рассредотачивать, чтобы избежать большой потери матчасти в случае ударов. Это принесло свои результаты и результативных ударов по крупным складам у противника стало в разы меньше. Относительно личного состава такое понимание, видимо, пока не пришло», - сообщает военкор Борис Рожин.