экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ватикане проходит церемония прощания с бывшим папой римским Бенедиктом XVI. Видео
Предыстория: Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI

CentralAsia (CA) -  В Соборе Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI, сообщает Corriere della Sera. Тело понтифика выставлено в центре базилики без гроба, он одет в красное литургическое облачение и держит в руках розарий (четки для молитвы).

С самого утра выстроились очереди желающих проститься с умершим. Прощание продлится в общей сложности три дня. Сегодня, 2 января, церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. 5 января пройдут похороны. На них ожидается около 60 тыс. человек.

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья, последние десять лет жил в монастыре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com