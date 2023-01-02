В Ватикане проходит церемония прощания с бывшим папой римским Бенедиктом XVI. Видео
- Азия и мир, общество
- 15:22, 02 января 2023
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- Обновлено: 15:26, 02 января 2023
|Предыстория: Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI
CentralAsia (CA) - В Соборе Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI, сообщает Corriere della Sera. Тело понтифика выставлено в центре базилики без гроба, он одет в красное литургическое облачение и держит в руках розарий (четки для молитвы).
С самого утра выстроились очереди желающих проститься с умершим. Прощание продлится в общей сложности три дня. Сегодня, 2 января, церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. 5 января пройдут похороны. На них ожидается около 60 тыс. человек.
Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья, последние десять лет жил в монастыре.
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