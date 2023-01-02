К Земле летит комета, которую последний раз видели неандертальцы 50 тысяч лет назад

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение следующих нескольких месяцев в небе можно будет заметить объект, который в последний раз видели неандертальцы. Речь о комете C/2022 E3 (ZTF), которую 2 марта 2022 года обнаружили астрономы Zwicky Transient Facility.

По оценкам учёных, эта комета совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 50 тыс. лет, а это означает, что в последний раз с Земли её можно было наблюдать в период верхнего палеолита, когда люди только начинали расселяться по Азии и Европе.

В настоящее время комета находится на расстоянии 188 млн км от Земли. 1 января 2023 года она достигла максимального сближения с Солнцем. Однако наблюдать её невооруженным глазом можно будет где-то в конце января и начале февраля 2023 года.

Сейчас C/2022 E3 (ZTF) приближается к перигелию, которого достигнет 12 января. А ближе всего к Земле, в перигее, она будет 1 февраля. Примерно в этот момент комету можно будет увидеть невооруженным глазом, хотя Sky at Night указывает, что, скорее всего, она будет выглядеть как пятно меловой пыли на доске, а не как ослепительно яркая точка.

Недавно ученые сделали первую детальную фотографию кометы, на которой видно более яркую зеленоватую кому и желтоватый пылевой хвост. Хотя пока комета слишком тусклая, чтобы увидеть ее без телескопа, скоро ее можно будет увидеть невооруженным глазом, когда она приблизится к Земле на расстояние около 41,8 млн км.

C/2022 E3 (ZTF) сначала считалась астероидом. Она была обнаружена с помощью телескопа высотой всего 1,2 метра.

E3 станет первой кометой, видимой невооруженным глазом (ярче 6 звездной величины) после кометы NEOWISE в июле 2020 года.