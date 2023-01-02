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Бунт в мексиканской тюрьме: 14 человек погибли, 24 заключенных сбежали

CentralAsia (KZ) -  Неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры.

Как пишет издание Telemundo, инцидент произошел 1 января около 7:00 по местному времени. Неизвестные подъехали к зданию тюрьмы на бронетранспортерах и открыли огонь по охранникам. Военные и полиция штата смогли взять ситуацию под контроль спустя несколько часов.

Среди погибших 10 человек — охранники тюрьмы, еще 4 — заключенные. Еще 13 человек получили ранения. Как минимум 24 заключенных смогли сбежать, сообщает издание Milenio.

Полицейские задержали четырех человек, еще двое из нападавших погибли. Полиция выясняет, какая преступная группировка ответственна за нападение.

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