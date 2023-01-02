Годовщина январских протестов в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 2 января 2023 года годовщина протестов в Казахстане. Портал Сentral Аsia подготовил материал о январских событиях.

Протесты в Казахстане, впоследствии известные как Январские события или Кровавый январь, начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3—4 января перекинулись на Алматы и другие города страны. Участники протестов перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

4—5 января в Алматы протесты перешли в массовые беспорядки, в том числе поджоги правительственных зданий и мародёрство, а власти потеряли контроль над городом; были сожжены бывшая резиденция президента и акимат (мэрия), протестующие захватили аэропорт Алматы. В большинстве других городов, включая столицу Казахстана Нур-Султан, власти сохраняли контроль над происходящим.

В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение — сначала в некоторых регионах, потом и по всей стране. На протяжении нескольких дней происходили отключения Интернета, приводившие к перебоям в работе безналичной оплаты. Были заморожены цены на сжиженный газ, что не привело к уменьшению протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил совбез, которым ранее руководил первый Нурсултан Назарбаев. Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

6 января по запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. Был объявлен режим антитеррористической операции, начались зачистки городов от протестующих.

7 января на утреннем заседании контртеррористического штаба Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о восстановлении правопорядка во всех регионах Казахстана. Указав, что протестующие продолжают применять оружие, Токаев призвал продолжить операцию до полного уничтожения «боевиков».

По состоянию на 10 января в Казахстане были размещены миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек в следующем составе:

Россия – 1480,

Белоруссия – 100,

Таджикистан – 200,

Кыргызстан – 150,

Армения – 100.

Также сообщается о привлечении 250 единиц техники.

Комитет национальной безопасности Казахстана 13 января объявил о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей. «Красный» уровень террористической опасности и режим антитеррористической операции сохраняются в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях

12 января 2022 года армянская сторона сообщила о том, что в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, поступило обращение президента Казахстана К.-Ж. Токаева с просьбой дать поручение о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане с 13 января. Главами государств-членов ОДКБ была поставлена задача завершить вывод контингента миротворцев ОДКБ из Казахстана до 23 января.

13 января производилась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. В тот же день первые российские подразделения вылетели из аэропорта Алматы.

14 января были выведены в места постоянной дислокации подразделения Белоруссии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана.

8 января власти Казахстана сообщили о задержании и аресте председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по подозрению в госизмене и попытке насильственного захвата власти. Позже стало известно о задержании трех его заместителей по тому же делу.

Своего поста лишился и министр обороны Мурат Бектанов, которого Токаев раскритиковал за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков. В отношении экс-министра возбуждено дело по статье о бездействии власти.

В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан». Эту должность занял Токаев.

По последним данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. По информации ведомства, 67 из погибших гражданских признаны подозреваемыми в участии в массовых беспорядках, 142 являлись нарушителями режимов ЧП и антитеррористической операции (в том числе 22 случайно попали под обстрел или в ДТП), четверо погибли при совершении иных преступлений, шестеро скончались в результате пыток.

Убытки, нанесенные действиями участников беспорядков, по оценкам властей, составили около 100 млрд тенге (212 млн долларов). К концу 2022 года власти ликвидировали последствия беспорядков, пострадавшие от действий мародеров представители бизнеса получили компенсации от государства, поврежденные здания и объекты инфраструктуры восстановлены. Исключения - сожженное здание мэрии Алматы, его реконструкция завершится к июлю 2023 года, а также уничтоженная пожаром алматинская резиденция главы государства, ее было решено снести и разбить на ее месте сквер.

Участники беспорядков разграбили девять охотничьих магазинов, где завладели 1629 единицами оружия. Кроме того, из захваченных зданий полиции и департаментов КНБ они похитили 1288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема к концу года найдена треть. Более 2 тысяч единиц оружия, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор остаются на руках.

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