Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад баллистических ракет. Фото

CentralAsia (CA) - Корейское центральное телевидение опубликовало кадры посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном и его дочерью Ким Чжу Э склада баллистических ракет, передает южнокорейское агентство Yonhap.

На фото попали около десяти мобильных пусковых установок для ракет KN-23 и минимум десять баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12», на которые можно установить тактическую ядерную боеголовку.

⇳

Как отмечает Yonhap, корейское телевидение проиллюстрировало фотографиями Ким Чен Ына и его дочери репортаж об итогах пленума ЦК Трудовой партии Кореи 26–31 декабря без каких-либо пояснений. Когда и где были сняты кадры, не уточняется.

По данным организации NK News, отслеживающей новости из Северной Кореи, фотографии сделаны на машиностроительном заводе «Тхэсон», также известном как ракетный завод «Джамджин», расположенном на западной окраине столицы КНДР Пхеньяна. На кадрах видно самое большое количество северокорейских баллистических ракет средней дальности, когда-либо демонстрируемых в одном месте в одно время — больше, чем во время военных парадов, утверждает NK News.

Обнародованные снимки дополняют заявление Ким Чен Ына на пленуме о том, что стране необходимо «экспоненциально увеличить» производство ядерного оружия в 2023 году, отмечают Yonhap и NK News.

Это третий раз, когда дочь лидера КНДР показалась на публике. Впервые фото с ней государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало в начале ноября 2022 года. Дочь Ким Чен Ына присутствовала при запуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». В ноябре ЦТАК показало снимки, на которых лидер КНДР и его дочь позируют на фоне ракеты и сотрудников военного объекта.

Власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

В 2013 году бывший американский баскетболист Деннис Родман, заявивший, что стал другом Ким Чен Ына «на всю жизнь», посетил КНДР. В интервью The Guardian он рассказывал, что отдыхал с семьей северокорейского лидера у моря и «держал на руках их ребенка Джу Э».