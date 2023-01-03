Я заявляю, что 2023 год будет годом экономического роста, — Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - В своем новогоднем поздравлении премьер-министр Монголии признал распространение коррупции.

Ниже приводится поздравление с Новым годом от премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«Мы, монголы, отмечаем наш 30-й Новый год с момента принятия Демократического конституционного закона. Это правда, что наше поколение, которое училось букве А одновременно с демократической революцией, является свидетелем социальных перемен последних 30 лет. На монгольской земле проросли такие важные ценности, как права человека, частная собственность, свободная рыночная конкуренция, плюрализм, открытые международные отношения, цифровой мир и гражданское общество.

К сожалению, правда в том, что коррупция достигла всех уровней. Общественное богатство несправедливо концентрировалось в руках нескольких лиц, близких к власти и информации, вокруг добычи полезных ископаемых создавались политические, правоохранительные и экономические группы, углублялось неравенство доходов, крайне нестабильное двоевластие, долгосрочная политика развития. Поэтому правительство Монголии борется за то, чтобы сохранить достижения последних 30 лет, исправить ошибки, правильно начать новые 30 лет, усовершенствовать демократическое парламентское правительство, устранить неравенство доходов и организовать теневую экономику, связанную с добычей полезных ископаемых.

Прошедший 2022 год целиком и полностью посвящен преодолению пандемии и международного геополитического кризиса и стабилизации экономики. Как премьер-министр Монголии я заявляю, что 2023 год будет годом экономического роста.

2023 год станет годом усиления политики Нового Возрождения. 2023 год станет годом, когда приграничные порты будут полностью открыты, граждане и предприятия вернутся к нормальной жизни, будет решен дефицит товаров народного потребления и рост цен, увеличится экспорт, восстановится экономика. В первом квартале 2023 года будет введен в эксплуатацию подземный рудник Оюу-Толгой, будет активно активизироваться международное инвестирование. В 2023 году будет модернизирован общественный транспорт столицы, начнется строительство новой кольцевой дороги вокруг Улан-Батора, начнется строительство нового города в долине Хөшиг. В 2023 году будет начато строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС и Тавантолгойской ТЭС, полностью заработают Амгаланская ТЭС и энергосборщик, будет восстановлена энергетика.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения