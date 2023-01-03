Заработная плата 73 000 граждан увеличилась до 550 000 тугриков

CentralAsia (MNG) - Национальное трехстороннее соглашение о труде и социальном согласии установило национальную минимальную заработную плату в размере 3 273 тугриков в час и 550 000 тугриков в месяц с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Минимальная заработная плата была увеличена на 31% или 130 000 тугриков с 420 000 тугриков. Данное решение будет реализовано с 1 января 2023 года. При этом 3 января по информации Банка Монголии, обменный курс монгольского тугрика составляет 3 444 тугрика за доллар США.

По состоянию на ноябрь 2022 года минимальную заработную плату в Монголии получали 73 235 человек. Они составляют всего 9,7% от общей численности рабочей силы. В январе 2022 года средняя пенсия составила 550 000 тугриков. Поэтому граждане критикуют минимальную заработную плату ниже средней пенсии.

Как увеличилась минимальная заработная плата?

2006 – 53 000 тугриков

2007 – 69 000 тугриков

2008-2011 - 108 000 тугриков

2011-2013 - 140 000 тугриков

2013-2016 - 192 000 тугриков

2017-2018 - 240 000 тугриков

2019 - 320 000 тугриков

2020 - 420 000 тугриков

2023 - 550 000 тугриков

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