экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За год первая криптобиржа Монголии привлекла более 160 000 клиентов

CentralAsia (MNG) -  Криптовалютная биржа idax, которая открыта для пользователей из любой страны мира, открылась год назад и сейчас насчитывает более 160 000 пользователей. Из них более 53 тысяч иностранных пользователей.

В течение этого периода постоянно совершенствовались технологии, безопасность и обслуживание продуктов.

Например:

  • Новый образ
  • Торговля первичными фьючерсами в Монголии
  • Обновление веб-интерфейса/UX
  • мобильное приложение Idax

«Хотя 2022 год был непростым для рIDAXынка криптовалют, мы выполнили свои обязательства и обещания нашим клиентам и представили продукты и услуги, конкурентоспособные на международном уровне», — говорится в заявлении биржи.

idax — криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Монголии.

Преимущества idax: торговля несколькими коинами, конкурентоспособные комиссионные сборы — idax взимает фиксированную комиссию в размере 0,2% за сделку, хорошая торговая платформа — idax предоставляет веб-платформу.

Недостатки idax: не принимается фиатная валюта, нет анонимной торговли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com