За год первая криптобиржа Монголии привлекла более 160 000 клиентов

CentralAsia (MNG) - Криптовалютная биржа idax, которая открыта для пользователей из любой страны мира, открылась год назад и сейчас насчитывает более 160 000 пользователей. Из них более 53 тысяч иностранных пользователей.
В течение этого периода постоянно совершенствовались технологии, безопасность и обслуживание продуктов.
Например:
- Новый образ
- Торговля первичными фьючерсами в Монголии
- Обновление веб-интерфейса/UX
- мобильное приложение Idax
«Хотя 2022 год был непростым для рIDAXынка криптовалют, мы выполнили свои обязательства и обещания нашим клиентам и представили продукты и услуги, конкурентоспособные на международном уровне», — говорится в заявлении биржи.
idax — криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Монголии.
Преимущества idax: торговля несколькими коинами, конкурентоспособные комиссионные сборы — idax взимает фиксированную комиссию в размере 0,2% за сделку, хорошая торговая платформа — idax предоставляет веб-платформу.
Недостатки idax: не принимается фиатная валюта, нет анонимной торговли.