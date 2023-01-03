За год первая криптобиржа Монголии привлекла более 160 000 клиентов

CentralAsia (MNG) - Криптовалютная биржа idax, которая открыта для пользователей из любой страны мира, открылась год назад и сейчас насчитывает более 160 000 пользователей. Из них более 53 тысяч иностранных пользователей.

В течение этого периода постоянно совершенствовались технологии, безопасность и обслуживание продуктов.

Например:

Новый образ

Торговля первичными фьючерсами в Монголии

Обновление веб-интерфейса/UX

мобильное приложение Idax

«Хотя 2022 год был непростым для рIDAXынка криптовалют, мы выполнили свои обязательства и обещания нашим клиентам и представили продукты и услуги, конкурентоспособные на международном уровне», — говорится в заявлении биржи.

idax — криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Монголии.

Преимущества idax: торговля несколькими коинами, конкурентоспособные комиссионные сборы — idax взимает фиксированную комиссию в размере 0,2% за сделку, хорошая торговая платформа — idax предоставляет веб-платформу.

Недостатки idax: не принимается фиатная валюта, нет анонимной торговли.

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