Корейская драма о купце, скрывающемся в Монголии, покорит зрителей. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Ли Сон Гюн вынужден оставить свою жизнь в Монголии после загадочного телефонного звонка в «Расплате»

«Расплата» дразнила грядущую трансформацию Ли Сон Гюн!

«Расплата» SBS рассказывает захватывающую историю мести тех, кто рискует всем, чтобы бороться с финансовым картелем, который вступил в сговор с законом. Драма подарит зрителям острые ощущения и катарсис благодаря изображению тех, кто отказывается хранить молчание, борясь с некомпетентной и несправедливой властью по-своему. Ли Сон Гюн сыграет затворнического торговца деньгами Ын Ёна, а Мун Чхэ Вон сыграет майора армии Пак Джун Гёна, элитного судебного исполнителя.

Как испольнительный директор глобальной частной инвестиционной компании, Ын Ён получает астрономическую прибыль, скрываясь в Монголии в качестве затворнического торговца деньгами. Несмотря на его комфортное положение, неизвестная ситуация заставляет Ын Ёна впервые за 10 лет вернуться в Корею, чтобы отомстить тому, кому он благодарен.

Недавно выпущенные кадры запечатлели Ын Ёна в Монголии, усердно работающего, чтобы вытянуть вес 100 человек. Находясь в Монголии, Ын Юн представляет себя кочевником, путешествующим верхом по обширным равнинам страны. Он живет неторопливой жизнью и легко ладит с местными монголами.

Однако один телефонный звонок из Кореи оставляет его с серьезным выражением лица и все меняет. Оправившись от первоначального шока от звонка, Ын Ён деловито просматривает различные документы, прежде чем долго смотреть на себя в зеркало. Когда Ын Ён покинул Корею 10 лет назад, он поклялся никогда не возвращаться, так что же заставило его решить вернуться?

Для «Расплаты» Ли Сон Гюн снималась в Монголии прошлым летом в течение шести дней. В дополнение к изучению монгольского языка, необходимого для его разговоров с местными жителями, Ли Сон Гюн также приложил много усилий, чтобы попрактиковаться в верховой езде при подготовке к фильму.

Продюсеры «Расплаты» поделились: «Несмотря на сложный график съемок, мы смогли благополучно завершить его благодаря усилиям многих людей. Невероятные сцены, которые были возможны только благодаря Ли Сон Гюн, были созданы последовательно. Экзотические пейзажи Монголии и образ Ли Сон Гюн, естественно вписывающийся в это, не позволят вам отвести взгляд даже на мгновение».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения