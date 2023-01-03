Aspire Mining завершила уплотняющее бурение на проекте по добыче коксующегося угля Овоот в Монголии

CentralAsia (MNG) - Aspire Mining Ltd (ASX:AKM) занята разработкой металлургических угольных активов в Монголии, где она работает над своим полностью принадлежащим ей проектом коксующегося угля Овоот (OCCP) на севере страны.

В настоящее время компания завершила работы на площадке, связанные с программой мелкомасштабного уплотняющего бурения на лицензии на добычу Овоот, как ранее планировалось и было объявлено на декабрьский квартал.

Бурение проводилось в соответствии с планом разведки, утвержденным Управлением минеральных ресурсов и нефти Монголии (УМНМ), а также планом охраны окружающей среды, утвержденным властями сомона (совета) и аймака (провинции), находящихся в ведении Министерства природы, окружающей среды и туризма (MПОСТ).

Разведочные скважины были пробурены на 11 участках в пределах лицензии на добычу, общей протяженностью 1 569 метров.

В настоящее время компания доставила образцы воды, угля и горных пород, собранные на месторождении, в аккредитованные лаборатории в Улан-Баторе.

Ожидается, что первоначальные результаты лабораторных исследований будут доступны в начале 2023 года, чтобы облегчить запланированные гидрологические, геотехнические анализы и анализы промываемости для ввода в пересмотренное геологическое моделирование, а также проектирование и планирование горных работ.

Реализация программы геологоразведки предоставила множество коммерческих возможностей для жителей и предприятий сомона Цэцэрлэг.

За два месяца было трудоустроено более 30 местных жителей, и более 165 миллионов тугриков (около 50 000 долларов США) было прямо или косвенно потрачено на закупку товаров и услуг на месте, что, по словам компании, представляет собой значительный вклад в местную экономику.

Aspire Mining полностью владеет первоклассным проектом по добыче коксующегося угля Овоот и имеет 90-процентную долю в проекте по добыче коксующегося угля Нуурстэй – оба предприятия расположены в аймаке Хувсугул, на севере Монголии, недалеко от границы с Россией.

План состоит в том, чтобы добывать коксующийся уголь, доставлять его грузовиками на принадлежащий компании терминал в Эрдэнэте, а затем доставлять продукт клиентам в Китае и России через существующую железнодорожную сеть Монголии.

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