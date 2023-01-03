В Монголии за сутки выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано7 новых случаев заражения коронавирусом.

Из новых случаев 2 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 5 случаев было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2136 (+0) человек.

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