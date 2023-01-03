Александр Юрьевич Шманевский новый посол России в Монголии?

CentralAsia (MNG) - Искандер Кубарович Азизов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии, после завершения своих обязанностей возвращается в Россию.

Искандер Кубарович Азизов назначен послом России в Монголии 23 сентября 2013 года, верительные грамоты подписаны 15 ноября 2013 года.

Он возвращается домой спустя 9 лет. Источник сообщил, что на его место будет назначен человек, который работал генеральным консулом РФ в Шанхае.

Если это правда, то это будет Александр Юрьевич Шманевский.

Александр Юрьевич Шманевский родился 6 апреля 1957 года.

Образование высшее: в 1983 г. окончил МГИМО МИД СССР. Владеет китайским и английским языками.

На дипломатической службе с 1983 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом:

в 2007-2008 гг. – начальник отдела в Первом департаменте Азии;

в 2008-2012 гг. – советник-посланник Посольства России в Монголии;

в 2012-2013 гг. – начальник отдела;

в 2013-2019 гг. – заместитель директора Первого департамента Азии.

С 7 октября 2019 года – Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае, КНР.

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