Александр Юрьевич Шманевский новый посол России в Монголии?

CentralAsia (MNG) - Искандер Кубарович Азизов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии, после завершения своих обязанностей возвращается в Россию.
Искандер Кубарович Азизов назначен послом России в Монголии 23 сентября 2013 года, верительные грамоты подписаны 15 ноября 2013 года.
Он возвращается домой спустя 9 лет. Источник сообщил, что на его место будет назначен человек, который работал генеральным консулом РФ в Шанхае.
Если это правда, то это будет Александр Юрьевич Шманевский.
Александр Юрьевич Шманевский родился 6 апреля 1957 года.
Образование высшее: в 1983 г. окончил МГИМО МИД СССР. Владеет китайским и английским языками.
На дипломатической службе с 1983 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом:
- в 2007-2008 гг. – начальник отдела в Первом департаменте Азии;
- в 2008-2012 гг. – советник-посланник Посольства России в Монголии;
- в 2012-2013 гг. – начальник отдела;
- в 2013-2019 гг. – заместитель директора Первого департамента Азии.
С 7 октября 2019 года – Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае, КНР.