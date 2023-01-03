Генсек ООН «глубоко обеспокоен» сообщениями о запрете «Талибана» на женщин, работающих в НПО в Афганистане

CentralAsia (CA) - На фоне сообщений о том, что талибы запретили женщинам работать в местных и международных НПО, Организация Объединенных Наций заявила, что это решение подорвет усилия многочисленных организаций, работающих по всему Афганистану, чтобы помочь наиболее уязвимым, особенно женщинам и девочкам, пишет талибан

Эксперты ООН призвали к немедленной отмене недавнего приказа талибов, запрещающего женщинам работать в международных и национальных неправительственных организациях (НПО) в Афганистане.

В заявлении пресс-секретаря Стефана Дюжаррика говорится, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен сообщениями о приказе де-факто властей талибов» и что глава ООН «подтверждает права всех женщин на участие в рабочей силе, тем самым способствуя большее благо».

По сообщениям СМИ, талибы приказали всем иностранным и местным неправительственным группам (НПО) в Афганистане приостановить прием на работу женщин после того, как, как сообщается, получили «серьезные жалобы» на их дресс-код.

В заявлении Управления ООН по правам человека говорится, что они поддерживают совместные усилия международного сообщества, направленные на противодействие этому последнему нарушению прав человека, дальнейшему изгнанию женщин с рабочих мест, препятствованию доставки жизненно важной помощи и парализующей работу НПО, которые окажут ужасное влияние на всю страну.

Всего через четыре дня после того, как талибы запретили женщинам и девочкам посещать университеты, 24 декабря, исполняющий обязанности министра экономики издал письмо, запрещающее женщинам работать в международных и национальных НПО, что является еще одним нарушением прав женщин с двойным ударом по предотвращению жизненно важных услуг по спасению жизни и лишая многих женщин средств к существованию.

«Запрет на работу женщин в НПО не только лишает работниц их основных прав и средств к существованию, но и мешает им поддерживать свои общины. Это еще больше вытеснит женщин с работы и полностью вычеркнет их из общественной сферы», — считают эксперты. Запрет окажет серьезное влияние на местные НПО, особенно возглавляемые женщинами, которые предоставляют услуги и поддержку женщинам, детям и маргинализированным группам, добавили они.

Агентства ООН заявили, что многим национальным организациям гражданского общества будет нанесен тяжелый удар этим жестоким и незаконным решением.

«Запрет будет иметь катастрофические последствия для десятков миллионов афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, особенно для женщин и детей, поскольку гуманитарные работники играют решающую роль в оценке потребностей, планировании и осуществлении гуманитарного реагирования. Это явное нарушение недискриминационной практики, которой должна руководствоваться вся гуманитарная помощь», — заявило Управление ООН по правам человека.

Он добавил, что без женщин-гуманитариев женщины и девочки, а также мальчики не будут иметь доступа к еде, образованию, защите детей, юридической помощи с учетом гендерных факторов, поддержке средств к существованию и основным медицинским услугам.

Международные и национальные НПО, которые являются основными поставщиками услуг, доставляющими значительную часть международной помощи в Афганистане, расширили свою деятельность с августа 2021 года, в том числе за счет найма большего числа женщин. Эти НПО также являются объектом этой чрезвычайно вредной и дискриминационной меры со стороны талибов.

В соответствии с этим решением некоторые крупные гуманитарные НПО приостановили или сократили свою деятельность как потому, что их услуги зависят от их сотрудниц, так и потому, что в соответствии с принципом прав человека они не согласятся с тем, что им диктуют гендерный состав их сотрудников, и мы согласны.

«Мы с растущей обеспокоенностью наблюдаем за нестабильной ситуацией с гуманитарными работниками и их операциями в стране. Де-факто власти регулярно вмешиваются в гуманитарные операции, запрашивая чрезмерную информацию о гуманитарных работниках и бенефициарах и ограничивая их деятельность способами, противоречащими гуманитарным принципам», — заявили эксперты ООН.

Они призвали де-факто власти немедленно отменить запрет на работу женщин в национальных и международных НПО.