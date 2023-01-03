Минобороны РФ подтвердило гибель 63 мобилизованных после удара по здании ПТУ в Макеевке

CentralAsia (CA) - ВС Украины нанесли удар четырьмя ракетами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке, в результате погибли 63 российских военных, сообщило Министерство обороны России.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — говорится в сводке министерства.

«Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавили в Минобороны.

Генштаб ВСУ сообщил в сводке, опубликованной в Facebook, что в результате удара было уничтожено и повреждено до 10 единиц техники российской армии. О потерях личного состава в сводке не говорится.

1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, комментируя сведения об ударе по ПТУ, рассказал, что это произошло, когда находившиеся там мобилизованные сели за стол праздновать Новый год.

В правоохранительных органах ДНР сообщили ТАСС, что «противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов». По полученным данным, следует из пояснений собеседника агентства, ВСУ смогли навести ракетную систему HIMARS.