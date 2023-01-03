Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев переговорили по телефону

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорили по телефону, сообщает МИД России.

Они обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Президент Казахстана поблагодарил за теплый приём в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года.

Обсуждены также вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран.

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