Монгольские конторсионисты выступили на арене НБА США

CentralAsia (MNG) - Матч между командами «Golden State Warriors» и «Atlanta Hawks» Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА — Национальная баскетбольная ассоциация) проводится под названием NBA Asian Heritage night или «Ночь азиатского наследия».

В начале матча между двумя командами выступили артисты Монгольского конторсионного центра.

Министерство иностранных дел Монголии, Генеральное консульство в Сан-Франциско, Монгольская ассоциация залива Bay Area и Монгольского конторсионного центра 2 января 2023 года совместно организовали мероприятие для продвижения монгольской культуры через Национальной баскетбольной ассоциации США, демонстрируя чудо Монгольская цирковая акробатика для миллионов людей по всему миру.

Б. Ургамалцэцэг, генеральный консул Монголии в Сан-Франциско, объявила о начале игры и звонила в колокол в геймплей НБА.

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