Ледовый фестиваль Монголии «Синяя жемчужина» пройдет в марте

CentralAsia (MNG) - Ежегодный ледовый фестиваль «Синяя жемчужина» пройдет в аймаке Хубсугул на севере Монголии с 1 по 5 марта. Фестиваль был отменен в течение последних двух лет из-за пандемии COVID-19. Двухдневное туристическое мероприятие проводится ежегодно с 2000 года и направлено на популяризацию зимнего туризма.

Фестиваль, проводимый под эгидой Министерства окружающей среды и туризма Монголии, будет способствовать развитию зимнего туризма, говорится в заявлении.

Пятидневное мероприятие включает в себя монгольскую национальную игру в кости на льду, гонки на конных упряжках и катание на коньках, соревнования по перетягиванию каната на льду, концерт народной музыки, парад и показ национальных костюмов.

Люди, заинтересованные в участии в фестивале, проедут в общей сложности 2000 км по маршруту Улан-Батор – Дархан – Эрдэнэт – Булган – Мөрөн – деревня Хатгал – Хуи-Толгой, чтобы добраться до места назначения.

В настоящее время Монголия стремится возродить туристический сектор, пострадавший от пандемии COVID-19, чтобы способствовать диверсификации экономики, зависящей от добычи полезных ископаемых.

Правительство Монголии поставило перед собой цель принять 1 миллион иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов США на туризме к 2024 году.

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